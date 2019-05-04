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Как бесплатно создать стартап неайтишнику и получить инвестиции?
05.05.2019 15:22 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
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Программа завершится уже 17 мая. А 25 мая на конференции
Известные ИТ-предприниматели и инвесторы поделятся опытом создания компаний с нуля, разработки продукта, привлечения инвестиций и масштабирования стартапов на зарубежные рынки.
Лучшие проекты могут привлечь инвестиции от инвесторов уже в ближайшие месяцы.
Победители конкурса INVEST WEEKEND будут приглашены на итоговое мероприятие «СТАРТАП ГОДА» в декабре 2019 года.
Для участия в конференции INVEST WEEKEND в Минске необходимо пройти акселерацию до конца и получить бесплатное приглашение. Чтобы принять участие как зритель, достаточно самостоятельно зарегистрироваться на сайте
Центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» вот уже 10 лет создает в Беларуси стартап-движение, проводя такие мероприятия как «Стартап года»,
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Если у вас есть идея своего ИТ-продукта, но нет всех необходимых ресурсов, то вам придется принять серьезное решение: двигаться вперед или остаться на месте. Какое...
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