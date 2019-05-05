Доклад ООН: миллион видов животных и растений на грани исчезновения

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Человечество все быстрее уничтожает биосферу: из-за воздействия человека на окружающую среду около миллиона видов животных и растений оказались на грани вымирания, к такому неутешительному выводу пришли ученые в докладе Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам IPBES.



Амурский тигр, подвид тигра. Тигры — вымирающие животные, а амурский тигр подвержен критической угрозе. Фото: S. Taheri / wikipedia.org

«Наш доклад посвящен тому, как быстро мы утрачиваем биологическое разнообразие и в какой степени мы способны сохранить его в будущем. Если мы хотим нашим детям оставить мир, не уничтоженный человеком, мы должны действовать немедленно», — сказал председатель IPBES профессор сэр Боб Уотсон.

По данным ученых, исчезновение биологических видов продолжается ускоряющимися темпами, причина — развитие и изменение глобального сельского хозяйства и землепользования. Нужны чрезвычайные меры на политическом уровне, чтобы предотвратить глобальную экологическую катастрофу, предупреждают работающие над докладом специалисты из 50 стран.

С 1970 года население мира удвоилось, глобальная экономика выросла в четыре раза, а международная торговля — в десять раз. Чтобы прокормить, одеть и снабдить энергией этот бурно растущий мир, всё быстрее вырубаются леса, особенно в тропических районах.

В докладе 1800 страниц, на конференции в Париже представили его краткую 40-страничную версию . В докладе дается оценка того, насколько человечество зависит в наши дни от состояния природных систем в самых разных областях — в снабжении продовольствием, пресной водой, в поглощении парниковых газов, растущие объемы выбросов которых способствуют разогреву атмосферы.

Доклад содержит множество драматических подробностей о том, как человечество разрушало природные экосистемы на протяжении последних 50 лет, а также оценку того, что с большой степенью вероятности произойдет в предстоящие десятилетия, если не будут приняты срочные меры.

Между 1980 и 2000 годами утрачено 100 млн гектаров тропических лесов, в основном за счет расчистки лесных массивов в Южной Америке под выпас скота, и в Юго-Восточной Азии под плантации масличных пальм.

По всему миру ускоряется процесс урбанизации — площадь городов удвоилась с 1992 года.

По мнению авторов доклада, в настоящее время под угрозой уничтожения находятся около 25% животных и растительных видов планеты.

Остаются неизвестными глобальные тенденции в сфере экологии насекомых, но хорошо известны случаи массовой гибели пчел и других насекомых в разных районах мира.

«Мы задокументировали поистине беспрецедентный процесс снижения биоразнообразия и деградации природных систем; этот процесс идет совершенно иначе, чем всё, что мы ранее наблюдали в истории человечества, в смысле темпа изменений и масштаба угрозы», — говорит доктор Кейт Брауман, биолог из университета штата Миннесота и один из ведущих авторов доклада.

«Когда мы подытожили все эти данные, я была поражена тем, как экстремальны эти перемены для множества биологических видов».

Темпы деградации почв по всему миру никогда не были столь высокими. Это привело к снижению продуктивности 23% всей поверхности суши на Земле.

Наши неумеренные аппетиты приводят к образованию гор мусора. Загрязнения пластиком возросло в десять раз с 1980 года.

Ежегодно мы сбрасываем в мировой океан 300−400 млн тонн отходов с высоким содержанием тяжелых металлов, токсичных веществ и других реагентов.

В чем причина этого кризиса?

Авторы доклада указывают, что за этими процессами стоит ряд факторов, но главной их движущей силой служат изменения отношения человека к использованию земли.

Это означает замену лугов полями для выращивания сельскохозяйственных культур или замену природных девственных лесов плантациями, или их расчистку под зерновые и иные культуры.

С 1980 года более половина роста сельскохозяйственного производства в мире была достигнута за счет вырубки лесов. С морскими угодьями происходит схожая история.

По данным на 2014 год, только 3% площади мирового океана находится вне сферы хозяйственной деятельности человека.

В 2015 году 33% рыбных запасов мира эксплуатировались без оглядки на будущее.

За последние 150 лет площадь коралловых рифов сократилась почти вдвое.

«Землепользование превратилось теперь в главную движущую силу кризиса биоразнообразия; 70% сельскохозяйственного производства связано с животноводством и производством мяса», — говорит Ян Лоранс, французский эколог.

Падение численности видов

Риск исчезновения видов: Приблизительно 25% видов находятся под угрозой исчезновения в большей части изученных групп животных и растений.

Природные экосистемы: они сократились на 47% в среднем относительно самых ранних зафиксированных наукой параметров.

Объемы биомассы и численность видов: глобальная биомасса диких млекопитающих снизилась на 82%. Показатели численности позвоночных видов быстро снижается с 1970 года.

Среда обитания коренных народностей: 72% показателей свидетельствуют о продолжающемся ухудшении природной среды, в которой они обитают.

Что несет с собой будущее?

Всё зависит от того, какие меры примет мир. Авторы доклада рассматривают ряд возможных сценариев дальнейшего развития событий в земной биосфере.

Почти все они указывают на продолжение негативных тенденций до 2050 года и далее.

Лишь одна группа сценариев, которые не ведут к экологической катастрофе, основана на решительном изменении всех хозяйственной деятельности человечества. Экологи называют такие изменения трансформационными.

«Мы радикально переформатировали жизнь на планете. Ясно одно: так продолжаться больше не может», — комментирует результаты масштабного исследования профессор антропологии университета Индианы Эдуардо Брондицио.

Доклад не содержит рекомендации, которым должны следовать те или иные страны. Вместо этого он содержит указания на возможные меры.

Что делать?

Одна из главных идей доклада — предложение отказа от концепции безудержного и бесконечного экономического роста. Оно предполагает прекращение использования понятия ВВП в качестве основного параметра экономического благосостояния, а вместо этого применять более общие подходы, которые основаны на измерении качества жизни и долгосрочных последствий развития хозяйственной деятельности.

Ученые указывают, что традиционные представления о высоком уровне жизни основаны на росте потребления на всех уровнях. Это должно измениться.

Схожим образом, правительствам предстоит изменить политику финансового стимулирования хозяйственной деятельности, которая идет во вред биологическому разнообразию.

«Важнее всего то, чтобы правительства прекратили применять политику субсидирования добывающих отраслей, а также рыболовства и сельского хозяйства», — говорит Эндрю Нортон, директор Международного института окружающей среды и развития.

«Такая политика стоит в основе жестокой эксплуатации биосферы, от здоровья которой зависит существование миллиардов мужчин, женщин и детей сейчас и в будущем», — подчеркивает Нортон.

Площадь заповедных территорий на суше и в океанах должна быстро возрастать, и ученые считают, что под них должна быть отведена треть существующих угодий.

«Нам необходимо гарантировать биоразнообразие на половине планеты к 2050 году, с промежуточной целью в 30% к 2030 году», — отмечает Джонатан Бейли, член Национального Географического общества.

Угрожает ли нам опасность больше, чем опасность изменения климата?

Изменение глобального климата является критически важным фундаментальным фактором, который способствует уничтожению биосферы. С 1980 года удвоились объемы выбросов парниковых газов, а средняя температура по планете возросла на 0,7 градуса Цельсия.

Это оказывает огромное воздействие на некоторые виды, ограничивая их зоны обитания и ставя их под угрозу вымирания. В докладе указывается, что если средняя температура возрастет на 2 градуса Цельсия, 5% всех существующих видов окажутся под угрозой уничтожения, причиной которой станет изменение климата планеты; этот показатель возрастет до 16%, если атмосфера разогреется на 4 градуса.

«Однако в списке факторов, которые угрожают биологическому разнообразию, изменение климата стоит на третьем месте, — замечает профессор Джон Спайсер из университета Плимута. — На первом и втором местах находятся использование суши и воды в хозяйственных целях и прямая эксплуатация естественных ресурсов».

Что может сделать каждый человек?

Идея трансформационных перемен относится не только к правительствам или местным властям. Отдельные лица также могут внести свой вклад в её осуществление.

«Мы знаем, что структура привычного питания многих людей наносит вред их здоровью и здоровью всей планеты, — говорит Кейт Брауман. — Мы можем есть меньше мяса и больше овощей, и мы можем вводить методы устойчивого развития сельского хозяйства, включая животноводство и растениеводство».

Авторы доклада указывают также, что огромное значение приобретет политическая решимость по изменению ситуации.

«Для общества в целом может оказаться выгодным вкладывать средства не в добычу угля, а в применение возобновляемых источников энергии», — говорит доктор Ринку Рой Чоудхури из университета Кларка в Массачусетсе.

«Как этого добиться? Путем демократических действий, путем голосования, путем политических протестов», — заключает он.