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Google Pixel 3a и Pixel 3a XL представлены официально
07.05.2019 21:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня компания Google на конференции Google I/O 2019 официально представила два новых смартфона — Pixel 3a и Pixel 3a XL. Эти устройства — слегка упрощенные версии уже продающихся Pixel 3 и Pixel 3 XL.
У младшего Pixel 3a корпус из поликарбоната, 5,6-дюймовый OLED-экран с разрешением 2220 на 1080 точек, процессор Snapdragon 670, а также 4/64 ГБ памяти. Емкость аккумулятора — 3000 мАч. Есть быстрая 18-ваттная подзарядка. Основная камера в аппарате — одинарная, на 12,2 Мп (f/1,8), фронтальная — 8-мегапиксельная (f/2.0).
Кроме того, устройство оснащено стереодинамиками и технологией Active Edge (на сдавливание боковин смартфона можно запрограммировать открытие некоторых приложений).
Pixel 3a XL — увеличенная версия устройства с 6-дюймовым дисплеем (разрешение — Full HD+), аналогичным процессором, 4 ГБ оперативной памяти и от 64 ГБ встроенной памяти. Объем аккумулятора — 3700 мАч. Основная и фронтальная камера такие же, как и в Pixel 3a. В наличии и технология Active Edge.
Pixel 3a будет продаваться от 399 долларов.
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Сегодня компания Google на конференции Google I/O 2019 официально представила два новых смартфона — Pixel 3a и Pixel 3a XL. Эти устройства — слегка упрощенные версии уже...
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