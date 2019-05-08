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Японец снял видео прибытия поезда, которое может вызвать настоящий страх

09.05.2019 17:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В японском твиттере завирусилось видео прибытия поезда, которое вызывает настоящий страх. Как сообщает Medialeaks, все дело не в картинке, а звуке: кажется, что он вполне может свести с ума, прямо как в фильме ужасов.

Пользователь твиттера под ником ko_ma_ 5 мая опубликовал на своей странице в соцсети ролик, снятый на линии Ханва железнодорожной станции Тенодзи в Осаке, Япония. Кажется, что на видео нет ничего примечательного: всего лишь едущий поезд и табло с информацией, но стоит прислушаться, как обыденная картинка станет сценой из психоделического триллера. По словам автора ролика, именно так звучит сигнал о прибытии поезда на станции Тенодзи — и это «самый тревожный звук в истории человечества».

За четыре дня ролик набрал почти 3 миллиона просмотров и более 127 тысяч лайков. Некоторым пользователям твиттера пришла по душе эта странная мелодия, но у большинства от нее пробежал холодок по спине. «Звук линии Ханва продолжит играть из динамиков, даже когда все экраны погаснут. Так мы поймем, что оказались в аду», — написал один из комментаторов.

В комментариях под видео зародилась теория о том, что эта странная какофония — просто запаздывающее эхо, заставляющее звучать мелодию зловеще. Но, судя по видео, опубликованным другими пользователями твиттера, тревожная музыка на железнодорожных станциях в Японии — вполне обычное явление. Вероятно, такие звуки должны спасти зевак от надвигающейся опасности, но, по мнению твиттерских, они вызывают что-то большее, чем волнение.

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