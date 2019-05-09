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Противотанковая ракета не смогла пробить лобовую броню M1A1М Abrams
10.05.2019 12:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
M1A1М Abrams иракской армии получил попадание противотанковой ракеты во время боев в районе Мосула. ПТУР попала в лобовую проекцию и не смогла пробить броню. Фотография танка была опубликована в
Иракские военные получили от американцев танки модификации М1А1М. Эти машины отличаются от американских отсутствием пакета брони из обедненного урана и более простой СУО.
Но, как видно, даже без пакетов специальной брони защита этих танков непроницаема для противотанковых ракет, которыми располагают террористы.
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M1A1М Abrams иракской армии получил попадание противотанковой ракеты во время боев в районе Мосула. ПТУР попала в лобовую проекцию и не смогла пробить броню....
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