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Лицо Илона Маска прикрепили к телу ребенка. Это выглядит жутко

10.05.2019 12:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На YouTube появилось видео, в котором лицо Илона Маска с помощью нейросети прикрепили к голове маленького ребенка, играющего с отцом. Это должно было выглядеть мило, но в итоге видео может служить иллюстрацией эффекта «зловещей долины».

Как пишет Medialeaks, это сделано при помощи технологии Deepfake, позволяющей с высокой степенью правдоподобности прикреплять к телам одних людей лица других.

На YouTube-канале The Fakening такие ролики с лицами звезд выходят регулярно, хоть и не собирают пока внушительного количества просмотров.

Например, там можно узнать, что было бы, если бы участниками кей-поп группы BTS стал Джеки Чан.

Лицо Илона Маска прикрепили к телу ребенка. Это выглядит жутко
Источник: medialeaks.ru

Или как бы выглядели Крис Эванс и Роберт Дауни-младший в роли Джея и Молчаливого Боба.

Лицо Илона Маска прикрепили к телу ребенка. Это выглядит жутко
Источник: medialeaks.ru

Но последний ролик авторов канала получился слишком уж реалистичным. В нем Илон Маск стал младенцем.

Лицо Илона Маска прикрепили к телу ребенка. Это выглядит жутко
Источник: medialeaks.ru

На малыша Маска, машущего ручками в костюме магистра Йоды, можно смотреть очень долго.

Лицо Илона Маска прикрепили к телу ребенка. Это выглядит жутко
Источник: medialeaks.ru

В оригинале все эти вещи проделывал с сыном популярный ютубер Энди Шрок, собравший на своем видео четыре с половиной миллиона просмотров. Но с Маском в главной роли видео определенно заиграло новыми красками.

Как пишут пользователи, «это самая криповая вещь, которую я видел».

 
 
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На YouTube появилось видео, в котором лицо Илона Маска с помощью нейросети прикрепили к голове маленького ребенка, играющего с отцом. Это должно было выглядеть мило,...
 
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