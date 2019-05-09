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Лицо Илона Маска прикрепили к телу ребенка. Это выглядит жутко
10.05.2019 12:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
На YouTube появилось видео, в котором лицо Илона Маска с помощью нейросети прикрепили к голове маленького ребенка, играющего с отцом. Это должно было выглядеть мило, но в итоге видео может служить иллюстрацией эффекта «зловещей долины».
Как
На YouTube-канале
Например, там можно узнать, что было бы, если бы участниками кей-поп группы BTS стал Джеки Чан.
Или как бы выглядели Крис Эванс и Роберт Дауни-младший в роли Джея и Молчаливого Боба.
Но последний ролик авторов канала получился слишком уж реалистичным. В нем Илон Маск стал младенцем.
На малыша Маска, машущего ручками в костюме магистра Йоды, можно смотреть очень долго.
В оригинале все эти вещи проделывал с сыном популярный ютубер
Как пишут пользователи, «это самая криповая вещь, которую я видел».
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На YouTube появилось видео, в котором лицо Илона Маска с помощью нейросети прикрепили к голове маленького ребенка, играющего с отцом. Это должно было выглядеть мило,...
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