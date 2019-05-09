Instagram блокирует хэштеги, используемые антипрививочниками

Источник материала: IT.Tut.by

Instagram сообщил, что заблокирует хэштеги, которые так или иначе связаны с движением против вакцинации. Как передает BBC, такие хэштеги как #vaccinescauseautism («вакцины вызывают аутизм»), #vaccinescauseaids («вакцины вызывают СПИД») и #vaccinesarepoison («вакцины яд»), уже заблокированы и не дают результатов поиска.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Отмечается, что Instagram не будет предпринимать никаких действий против людей или аккаунтов, которые идентифицируют себя как антипрививочники. Тем не менее социальная сеть будет работать над тем, чтобы ограничить распространение доказуемо ложных утверждений, поскольку они причиняют реальный вред.

Отмечается, что при выявлении недостоверных данных Instagram полагался на Всемирную организацию здравоохранения и Центры США по контролю и профилактике заболеваний.

Платформа продолжит блокировать хэштеги, которые применяются для распространения дезинформации о вакцинах. Например, если хештег #accines1234 будет использоваться для этих целей, он также попадет под блокировку.

Кроме того, Instagram думает над тем, чтобы показывать образовательные всплывающие сообщения людям, которые ищут недостоверную информацию о вакцинах. Похожие сообщения показываются тем, кто ищет наркотики или просматривает темы, посвященные селфхарму.

Ранее, в январе 2019 года, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что тренд на сознательный отказ от вакцинации впервые попал в ежегодный список угроз здоровью человечества.