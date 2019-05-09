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velcom | A1 и МТС получили дополнительную частоту
10.05.2019 17:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
МТС начал включение дополнительной, четвертой радиочастоты на базовых станциях 3G в диапазоне 2100 МГц. Об этом
«Это позволит увеличить пропускную способность 3G-сети и обеспечит бесперебойный доступ абонентов к интернету даже в моменты пиковых нагрузок», — уверяют представители оператора.
С начала мая первые базовые станции с дополнительной частотой заработали в Заводском районе Минска. Часть из них расположены на территориях возле Белорусского государственного экономического университета, Минского автомобильного завода и Минского зоопарка.
В ближайшее время МТС планирует включать четвертую частоту на базовых станциях в остальных районах Минска и областных городах. На такой шаг пошли перед началом II Европейских игр. По словам компании, включение четвертой радиочастоты нужно, чтобы «минчане и гости столицы с комфортом пользовались мобильным интернетом и могли рассчитывать на качественную связь даже при максимальных нагрузках».
Более 650 базовых станций Гомеля, Могилева, Витебска, Бобруйска, Новогрудка, Осиповичей и Минска сети velcom | A1 ранее также
«Это означает, что абоненты velcom | A1 могут еще более комфортно пользоваться интернетом и мобильной связью даже в местах генерации наибольшего объема интернет-трафика», — отметили представители velcom | A1.
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МТС начал включение дополнительной, четвертой радиочастоты на базовых станциях 3G в диапазоне 2100 МГц. Об этом сообщается на официальном сайте оператора. Ранее...
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