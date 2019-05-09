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velcom | A1 и МТС получили дополнительную частоту

10.05.2019 17:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

МТС начал включение дополнительной, четвертой радиочастоты на базовых станциях 3G в диапазоне 2100 МГц. Об этом сообщается на официальном сайте оператора. Ранее об этом отчитался velcom | A1.

velcom | A1 и МТС получили дополнительную частоту
Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Это позволит увеличить пропускную способность 3G-сети и обеспечит бесперебойный доступ абонентов к интернету даже в моменты пиковых нагрузок», — уверяют представители оператора.

С начала мая первые базовые станции с дополнительной частотой заработали в Заводском районе Минска. Часть из них расположены на территориях возле Белорусского государственного экономического университета, Минского автомобильного завода и Минского зоопарка.

В ближайшее время МТС планирует включать четвертую частоту на базовых станциях в остальных районах Минска и областных городах. На такой шаг пошли перед началом II Европейских игр. По словам компании, включение четвертой радиочастоты нужно, чтобы «минчане и гости столицы с комфортом пользовались мобильным интернетом и могли рассчитывать на качественную связь даже при максимальных нагрузках».

Более 650 базовых станций Гомеля, Могилева, Витебска, Бобруйска, Новогрудка, Осиповичей и Минска сети velcom | A1 ранее также получили дополнительную несущую радиочастоту в диапазоне 2100 Мгц. По словам компании, это позволит улучшить пропускную способность своей 3G-сети и увеличить ее емкость более чем на 30%.

«Это означает, что абоненты velcom | A1 могут еще более комфортно пользоваться интернетом и мобильной связью даже в местах генерации наибольшего объема интернет-трафика», — отметили представители velcom | A1.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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МТС начал включение дополнительной, четвертой радиочастоты на базовых станциях 3G в диапазоне 2100 МГц. Об этом сообщается на официальном сайте оператора. Ранее...
 
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