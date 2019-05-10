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Скоро в отпуск: сколько стоит интернет в роуминге у velcom | A1, МТС и life:)
11.05.2019 09:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Совсем скоро начнется сезон отпусков, и многие решат провести отдых за пределами Беларуси. В поездке без интернета в смартфоне обойтись сегодня достаточно сложно. Мы проверили, какие роуминговые интернет-пакеты есть у белорусских мобильных операторов, и сколько они стоят.
При сравнении мы ориентировались на специальные предложения операторов (роуминг-пакеты), в которых акцент делается именно на количестве включенных мегабайт интернет-трафика, а не минутах разговоров. Проще говоря, это — специальные предложения для путешественников, которые стоят меньше, чем интернет в роуминге на обычных условиях.
velcom | A1
Что за роуминг-пакеты и сколько в них трафика
У оператора есть два роуминг-пакета с трафиком для поездок за границу — «Роуминг 500 МБ» и «Роуминг 1 ГБ».
Они предоставляются всем абонентам компании (кроме пользователей тарифных планов ПРИВЕТ), если у тех заранее подключены услуги «международный роуминг» или «SMS-роуминг», а также «мобильный интернет».
Эти интернет-пакеты после подключения доступны семь суток, включая день подсоединения. После этого срока неизрасходованный трафик обнуляется. Тарификация интернета сверх включенного в пакеты идет по действующим (куда более высоким) роуминговым тарифам.
Сколько стоит услуга
Цена «Роуминга 500 МБ» — 29 рублей, «Роуминг 1 ГБ» — 49 рублей. Таким образом, один мегабайт интернет-трафика в роуминге стоит около пяти копеек.
В каких странах можно пользоваться интернет-пакетами
«Роуминг 500 МБ» и «Роуминг 1 ГБ» предоставляются в сетях иностранных роуминг-партнеров velcom | A1, поддерживающих эти пакеты. Полный список последних доступен по USSD-запросу *141*3*2*4# или
Как подключить услугу
Подключить пакеты можно через USSD-запрос *141*3*2*3#, в центрах обслуживания оператора или через мобильное приложение. Проверить остаток трафика предлагается с помощью USSD-запроса *100*12# или через личный кабинет на сайте velcom | A1.
МТС
Что за роуминг-пакет и сколько в нем трафика
Для путешествий за пределами Беларуси у МТС есть услуга под названием «Unlim за границей». Она доступна всем абонентам компании, кроме пользователей тарифов «Гостевой», «Гостевой 7» и «Гостевой 30». Кроме того, у абонентов должны быть заранее активны услуги «роуминг» и «передача данных».
«Unlim за границей» предоставляет 100 МБ трафика в сутки на максимально доступной скорости в сети операторов-партнеров МТС. Если пользователь израсходует эти 100 МБ до конца суток, то скорость подключения снизится до 128 килобит в секунду, но доступ в Сеть сохранится.
Сколько стоит услуга и в каких странах она доступна
Стоимость услуги в сутки состваляет 7,5 рублей в странах из «региона 1» и 12,5 рублей из «региона 2». Полный список этих регионов с иностранными операторами-партнерами, поддерживающими «Unlim за границей», доступен на
В МТС подчеркивают: в случае подключения к сети иностранного оператора, который не является партнером, доступ в интернет блокируется — таким образом получится избежать дополнительных расходов.
Как подключить услугу
Подключить «Unlim за границей» можно через USSD-запрос *725#, в мобильном приложении «Мой МТС», через интернет-помощника или при обращении в салон МТС.
life:)
Что за роуминг-пакеты и сколько в них трафика
У оператора есть несколько пакетов с интернетом для поездок за пределы Беларуси, в которые включено 50 МБ, 100 МБ, 250 МБ или 500 МБ трафика. Пакеты доступны всем действующим абонентам оператора и действуют 30 суток с момента подключения.
Сколько стоит услуга и в каких странах работает
Пакет «50 МБ в роуминге» доступен за 6,9 рублей, 100 МБ — за 10,9 рублей, 250 МБ — за 15,9 рублей, 500 МБ — за 19,9 рублей. То есть, один мегабайт трафика стоит от 13,8 до 4 копеек. Проще говоря, чем больше объем триафка, тем меньше он стоит.
Воспользоваться включенным в названные выше пакеты интернет-трафиком по такой цене можно в мобильных сетях определенных операторов-партнеров. Их список вместе с доступными странами опубликован
Как подключить интернет-пакет
Подключить пакеты с интернетом для роуминга в life:) можно через USSD-запрос *110#, а также через фирменное мобильное приложение.
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Совсем скоро начнется сезон отпусков, и многие решат провести отдых за пределами Беларуси. В поездке без интернета в смартфоне обойтись сегодня достаточно...
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