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В США нашли дерево, которому больше 2600 лет

11.05.2019 10:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Северной Каролине (США) обнаружили дерево, которому больше 2600 лет. Об этом сообщает Live Science.

Дерево называется таксодиум двурядный, или болотный кипарис — его обнаружили на одном из болот возле Черной реки Северной Каролины.

Специалисты утверждают, что оно растет там уже 2624 года. Это делает его одним из древнейших растений на Земле. К такому выводу ученые пришли, изучая годичные кольца местных деревьев, чтобы после по ним воссоздать историю региона. Кроме того, кольца указывают, насколько сухим или влажным был тот или иной год.

В той же местности исследователи обнаружили кипарис возрастом 2088 лет. Это может указывать на то, что продолжительность жизни этих растений куда выше, чем предполагалось ранее. Исследователи планируют продолжить поиски и изучить участок протяженностью около 100 километров.

Авторы исследования также заявили, что опасаются за сохранность дерева. Болото, в котором оно находится, расположено на высоте двух метров над уровнем море и может быть подвержено риску затопления из-за глобального потепления.

Кроме болотного кипариса, в пятерку старейших видов деревьев на планете входят можжевельник западный, секвойя, фицройя и сосна остистая межгорная.

 
 
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В Северной Каролине (США) обнаружили дерево, которому больше 2600 лет. Об этом сообщает Live Science.
 
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