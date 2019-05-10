ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исчезнувший более 130 тысяч лет назад вид птиц возродился

11.05.2019 11:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Вид наземных птиц кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri), вымерший 136 тысяч лет назад, возродился в прежнем состоянии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статью Zoological Journal of the Linnean Society.

Исчезнувший более 130 тысяч лет назад вид птиц возродился
Charles Davies. Фото: © Flickr

Кювьеров пастушок входит в семейство белогорлых птиц, размер которых сопоставим с курицей. Как сообщают британские ученые из Портсмутского университета и Музея естественной истории, птица проживала на атолле Альдабра, входящем в состав Сейшельских островов. Когда остров ушел под воду, все представители вида погибли, поскольку не умели летать.

Приблизительно 100 тысяч лет назад уровень воды опустился, и остров снова поднялся на поверхность. И совсем недавно исследователям удалось обнаружить на нем «свежие» останки давно вымершего вида. Как оказалось, всему причиной итеративная эволюция — частный случай параллельной эволюции, суть которого в том, что один и тот же вид может развиться от общего предка, но в разное время. 

Отмечается, что ученые сравнили образцы костей обитающих на атолле птиц до его затопления и после, и оказалось, что кювьеров пастушок дважды прилетал на атолл и оба раза отказывался от полетов, ведь на островке не было хищников, и улетать ему было не от кого.. Как сообщает портал «Чердак», это первый известный случай такого рода, когда эволюция дважды разучила птицу летать.

В пользу этого предположения говорит и то, что летающие подвиды кювьерова пастушка есть и сейчас, и то, что эта птица, как пишут авторы исследования, часто предпринимает попытки колонизации соседних островов. Предыдущие примеры повторяющейся эволюции палеонтологи отмечали у аммонитов, фораминифер, дюгоней, но такой случай описывают впервые.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вид наземных птиц кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri), вымерший 136 тысяч лет назад, возродился в прежнем состоянии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статью...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В США нашли дерево, которому больше 2600 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки балдинини официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика