Louis Vuitton представил сумки с OLED-экранами

Источник материала: IT.Tut.by

Louis Vuitton представил коллекцию сумок со встроенными в них гибкими AMOLED-экранами. Об этом пишет engadget.

Во время показана в Нью-Йорке бренд представил две сумки. В первой был один дисплей, во второй — уже два. Разрешение экранов составляет 1920 на 1440 пикселей. На панели в сумках выводились ролики со случайными видами на город.

Представители Louis Vuitton заявили, что «всегда находятся в поиске слияния элитного мастерства и инноваций». Информации о том, произвела ли компания экраны самостоятельно, нет. Также неизвестно, появятся ли эти сумки в свободной продаже — пока они находятся на стадии прототипа.

Но если бренд пойдет на такой шаг, ожидать низкой цены вряд ли стоит. Для примера: беспроводные наушники Louis Vuitton стоят около тысячи долларов.

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