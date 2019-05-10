ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Louis Vuitton представил сумки с OLED-экранами

11.05.2019 11:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Louis Vuitton представил коллекцию сумок со встроенными в них гибкими AMOLED-экранами. Об этом пишет engadget.

Во время показана в Нью-Йорке бренд представил две сумки. В первой был один дисплей, во второй — уже два. Разрешение экранов составляет 1920 на 1440 пикселей. На панели в сумках выводились ролики со случайными видами на город.

Представители Louis Vuitton заявили, что «всегда находятся в поиске слияния элитного мастерства и инноваций». Информации о том, произвела ли компания экраны самостоятельно, нет. Также неизвестно, появятся ли эти сумки в свободной продаже — пока они находятся на стадии прототипа.

Но если бренд пойдет на такой шаг, ожидать низкой цены вряд ли стоит. Для примера: беспроводные наушники Louis Vuitton стоят около тысячи долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные мониторы:

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Louis Vuitton представил коллекцию сумок со встроенными в них гибкими AMOLED-экранами. Об этом пишет engadget.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Исчезнувший более 130 тысяч лет назад вид птиц возродился
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика