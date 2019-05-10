Пять онлайн-сервисов, которые помогут наблюдать за грозой в Беларуси

Blitzortung.org — это некоммерческая сеть приемных станций по всему миру, устанавливаемых энтузиастами. Информация о грозовом разряде отражается на сайте в виде цветной точки на карте, соединенной линиями с тем местом, откуда это удар был зафиксирован. Цвет каждой точки зависит от продолжительности и интенсивности разряда.
Сервис отображения погодных условий в той или иной местности в режиме реального времени. Он был создан чешскими разработчиками и может оповещать о погоде по всему земному шару. Несмотря на «заточенность» под погоду, Windy также умеет отображать карту молний и гроз.