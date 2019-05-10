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Пять онлайн-сервисов, которые помогут наблюдать за грозой в Беларуси

11.05.2019 16:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня метеорологи обещают грозы по всей стране. Собрали карты, которые помогут отслеживать грозовые разряды и дождь в режиме реального времени.

Blitzortung.org

Пять онлайн-сервисов, которые помогут наблюдать за грозой в Беларуси
Изображение: Blitzortung.org

Blitzortung.org — это некоммерческая сеть приемных станций по всему миру, устанавливаемых энтузиастами. Информация о грозовом разряде отражается на сайте в виде цветной точки на карте, соединенной линиями с тем местом, откуда это удар был зафиксирован. Цвет каждой точки зависит от продолжительности и интенсивности разряда.

Lightningmaps.org

Пять онлайн-сервисов, которые помогут наблюдать за грозой в Беларуси
Изображение: lightningmaps.org

Это дополнительный сервис для проекта Blitzortung.org, совмещенный с Google-картой. По сути, интерфейс тот же, так что каждый выбирает для себя сам, какой сайт ему удобнее.

Яндекс.Погода

Пять онлайн-сервисов, которые помогут наблюдать за грозой в Беларуси
Изображение: yandex.by

Сервис «Яндекса» показывает, где в ближайшие два часа будет идти дождь и сверкать молнии.

Radareu

Пять онлайн-сервисов, которые помогут наблюдать за грозой в Беларуси
Изображение: radareu.cz

Карта отображает текущую ситуацию с погодой в Европе. Данные проверяются несколькими метеорологическими институтами и обновляются каждые 10 минут.

Windy

Пять онлайн-сервисов, которые помогут наблюдать за грозой в Беларуси
Изображение: windy.com

Сервис отображения погодных условий в той или иной местности в режиме реального времени. Он был создан чешскими разработчиками и может оповещать о погоде по всему земному шару. Несмотря на «заточенность» под погоду, Windy также умеет отображать карту молний и гроз.

Eustormmap.com

Пять онлайн-сервисов, которые помогут наблюдать за грозой в Беларуси
Изображение: Eustormmap.com

Данный ресурс позволяет отследить грозы и штормы по всей Европе — есть даже звуковые уведомления о надвигающейся буре. Правда, выглядит это не совсем красочно, как предыдущие сервисы.

 
 
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Сегодня метеорологи обещают грозы по всей стране. Собрали карты, которые помогут отслеживать грозовые разряды и дождь в режиме реального времени.
 
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