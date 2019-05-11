Гастрафет против дракона. Как победить Дейенерис в сериале «Игра престолов»

Источник материала: IT.Tut.by

В сериале «Игра престолов» драконы представляются абсолютным оружием, против которого почти бессильны противники. Однако в 4 серии 8 сезона на сцене появилось изобретение советника королевы Серсеи Квиберна: он построил стреломет, способный пробить чешую.



Квиберн демонстрирует новое изобретение. Фото: kinopoisk.ru

Впрочем, первое применение этого оружия оказалось неудачным — новинка находилась в обозе, и пока сир Бронн Черноводный успел ее распаковать, армия королевы понесла потери. Однако ранить летающую рептилию из стреломета все-таки получилось.

Носи подобное оружие в армии Серсеи массовый характер, а тактика его применения будь более отработанной — драконы Дейенерис вполне могли быть истреблены, а история королевства была бы иной. Незадолго до финала сезона портал 42.TUT.BY поразмышлял, каким оружием можно уничтожить дракона на континенте Вестерос.

«Скорпион»

Оружие, из которого сир Бронн Черноводный сумел подбить пикирующего дракона, имеет аналог в истории — «скорпион» — оно использовалось древними римлянами в III−I веках до нашей эры. Например, во время осады Сиракуз историк Полибий описывает «скорпион» как «маленькую катапульту, которая выстреливает железные дротики».



Фото: wikipedia.org

Отличительная особенность этой римской метательной машины от греческой катапульты — наличие не прямых, а выгнутых метательных рычагов, что увеличивает силы выстрела.

В музее американского Йельского университета хранится стрела для «скорпиона» — болт 46 см с железным пирамидальным наконечником длиной 46 мм. Римский архитектор и механик Витрувий писал в I в. до н.э., что «скорпион» поворачивается одним человеком. Эффективная дальность стрельбы прямой наводкой составляла около 100 м.

К слову, до массового применения «скорпионов» в «Игре престолов» к восьмому сезону дошел король Железных островов Эурон Грейджой (если вы еще не смотрели 4 серию, то берегитесь, впереди спойлер). Он разместил стрелометы на кораблях, и в результате получились аналоги современных фрегатов ПВО. Сосредоточенным огнем им удалось уничтожить дракона Рейгаля.

Аркбаллиста

По сути это средневековый аналог полевой артиллерии. Аркбаллиста похожа на большой арбалет, установленный на колесном лафете. Ее устройство было простым: деревянный или стальной лук длиной около 3,5 м крепился к массивному деревянному ложу, натяжение тетивы производилось при помощи ворота.



Фото: wikipedia.org

Аркбаллиста могла вести огонь обычными болтами, круглыми ядрами и стрелами «карро» (короткая толстая стрела с четырехгранным наконечником). Последние с дистанции 300 шагов пробивали шестидюймовые доски.

Бриколь

Бриколь, как никакая другая метательная машина, могла пригодиться для уничтожения дракона. Она бросала тяжелые стрелы на дальность до 1300 шагов. Наиболее эффективными они были на дистанции до 300 шагов — могли пробить бревно толщиной 15 см.



Фото: umbum.ua

Стрелы для метания в этой машине укладывались на вертикальной стойке. Механизм метания представлял собой упругую доску, нижний конец которой был жестко закреплен. Верхний конец с помощью канатов, блоков и ворота можно было оттянуть назад.

После спуска конец бруса или доски резко ударял по хвосту стрелы, придавая ей значительное ускорение.

Гастрофет

Название этого оружия легко спутать с популярным гастрономическим фестивалем. Гастрофет («брюшной лук») — аналог современного легкого ПЗРК против штурмовика вроде Дрогона. Правда, его стрелы не самонаводящиеся, поэтому напрашивается аналогия с немецким изобретением времен Второй мировой — переносным зенитным ракетным комлексом «Люфтфауст-Б», известным также под названием Fliegerfaust («летящий кулак»).



Фото: xlegio.ru

Это мощное ручное оружие было изобретено еще в 400 г. до н.э. О нем упоминается в истории про оборону Сиракуз: тиран этого города Дионисий пригласил лучших инженеров для изобретения орудия, которое помогло бы отбить наступление карфагенян. Результатом стало изобретение гастрофета. В узком смысле — это мощный арбалет.

По оценке известного исследователя Элдона Марсдена, эффективная дальность стрельбы гастрофета составляла 180−230 м. Для сравнения, у греческого композитного лука этот показатель составлял около 45 м.