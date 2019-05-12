Уровень углекислого газа в атмосфере достиг исторического максимума

Источник материала: IT.Tut.by

Впервые в истории человечества концентрация углекислого газа в атмосфере достигла показателя 415,26 частей на миллион. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на заявление ученых из Национального управления океанических и атмосферных исследований США.



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В начале 2019 года концентрация углекислого газа составляла 410 частей на миллион. Увеличение концентрации парниковых газов приводит к повышению температуры на поверхности планеты.

Как дополняет ТАСС, в зимний период концентрация углекислого газа обычно возрастает, а в остальное время понижается: растительность поглощает некоторую его часть. По этой причине в ближайшие несколько недель концентрация может понизиться на несколько миллионных долей при среднем годовом значении в последнее время 395 частей на миллион.

Данные станции на Мауна-Лоа, расположенной в центральной части Тихого океана на значительном удалении от мировых промышленных центров и полюсов Земли, могут свидетельствовать о закреплении тенденции глобального потепления. В последний раз такая высокая концентрация углекислого газа существовала на Земле в эпоху плиоцена 3−5 млн лет назад.