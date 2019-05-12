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Уровень углекислого газа в атмосфере достиг исторического максимума
13.05.2019 12:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Впервые в истории человечества концентрация углекислого газа в атмосфере достигла показателя 415,26 частей на миллион. Об этом
В начале 2019 года концентрация углекислого газа составляла 410 частей на миллион. Увеличение концентрации парниковых газов приводит к повышению температуры на поверхности планеты.
Как
Данные станции на Мауна-Лоа, расположенной в центральной части Тихого океана на значительном удалении от мировых промышленных центров и полюсов Земли, могут свидетельствовать о закреплении тенденции глобального потепления. В последний раз такая высокая концентрация углекислого газа существовала на Земле в эпоху плиоцена 3−5 млн лет назад.
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Впервые в истории человечества концентрация углекислого газа в атмосфере достигла показателя 415,26 частей на миллион. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на...
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