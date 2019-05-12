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Появился фильтр, «меняющий» пол. Теперь в соцсетях делятся своими «мужскими» и «женскими» версиями

13.05.2019 13:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

9 мая в приложении Snapchat появились новые «маски», накладывающие эффекты на сделанные селфи. Одним из фильтров стала «смена пола»: первая версия превращает женское лицо в мужское, вторая — наоборот. «Маски» стали крайне популярны, и пользователи стали делиться примерами за пределами соцсети. Об этом сообщает TJournal.

Появился фильтр, «меняющий» пол. Теперь в соцсетях делятся своими «мужскими» и «женскими» версиями
Илон Маск в «женской» версии от Snapchat
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