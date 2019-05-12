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Леонид Якубович в видеоигре Mortal Kombat

13.05.2019 19:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Владелец YouTube-канала animaction decks Алексей Dex создал видео, где попытался совместить игру Mortal Kombat и ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича (осторожно, много нарисованного насилия).

Как пишет Medialeaks, если бы такой Леонид Якубович действительно присутствовал в видеоигре, то игроки первым делом увидели бы пугающую заставку телекомпании ВИD, а после не менее устрашающее лого «Поле чудес».
Леонид Якубович в видеоигре Mortal Kombat
Изображение: Алексей Dex / medialeaks.ru

В видео Леонид Якубович сражается банкой с солеными огурцами, немецким моющим пылесосом «Томас Компакт 20» и выбивает (буквально) из персонажей заранее загаданное слово — «фаталити».

Автор ролика не только добился внешнего сходства бойца с известным ведущим, но и снабдил его репликами прототипа из записей оригинального шоу.

Леонид Якубович в видеоигре Mortal Kombat
Изображение: Алексей Dex / medialeaks.ru

На самом деле Якубович не в первый раз имеет дело с Mortal Kombat. В 2016 году блогер Сыендук наложил комментарии ведущего на сцены из видеоигры. Ролик собрал 1,6 миллиона просмотров, однако Леонид Аркадьевич не оценил работу ютубера и назвал автора «убогим и ущербным человеком».

 
 
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Владелец YouTube-канала animaction decks Алексей Dex создал видео, где попытался совместить игру Mortal Kombat и ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича (осторожно, много...
 
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