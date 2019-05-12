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Леонид Якубович в видеоигре Mortal Kombat
13.05.2019 19:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Владелец YouTube-канала animaction decks Алексей Dex создал видео, где попытался совместить игру Mortal Kombat и ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича (осторожно, много нарисованного насилия).Как
В видео Леонид Якубович сражается банкой с солеными огурцами, немецким моющим пылесосом «Томас Компакт 20» и выбивает (буквально) из персонажей заранее загаданное слово — «фаталити».
Автор ролика не только добился внешнего сходства бойца с известным ведущим, но и снабдил его репликами прототипа из записей оригинального шоу.
На самом деле Якубович не в первый раз имеет дело с Mortal Kombat. В 2016 году блогер Сыендук
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Владелец YouTube-канала animaction decks Алексей Dex создал видео, где попытался совместить игру Mortal Kombat и ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича (осторожно, много...
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