Леонид Якубович в видеоигре Mortal Kombat

Источник материала: IT.Tut.by

Владелец YouTube-канала animaction decks Алексей Dex создал видео, где попытался совместить игру Mortal Kombat и ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича (осторожно, много нарисованного насилия).



Изображение: Алексей Dex / medialeaks.ru

КакMedialeaks, если бы такой Леонид Якубович действительно присутствовал в видеоигре, то игроки первым делом увидели бы пугающую заставку телекомпании ВИD, а после не менее устрашающее лого «Поле чудес».

В видео Леонид Якубович сражается банкой с солеными огурцами, немецким моющим пылесосом «Томас Компакт 20» и выбивает (буквально) из персонажей заранее загаданное слово — «фаталити».

Автор ролика не только добился внешнего сходства бойца с известным ведущим, но и снабдил его репликами прототипа из записей оригинального шоу.



Изображение: Алексей Dex / medialeaks.ru

На самом деле Якубович не в первый раз имеет дело с Mortal Kombat. В 2016 году блогер Сыендук наложил комментарии ведущего на сцены из видеоигры. Ролик собрал 1,6 миллиона просмотров, однако Леонид Аркадьевич не оценил работу ютубера и назвал автора «убогим и ущербным человеком».