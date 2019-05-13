Lenovo представила ноутбук со сгибающимся дисплеем

Источник материала: IT.Tut.by

Lenovo показала прототип ноутбука, в котором нет клавиатуры — ее место занимает один большой сгибающийся дисплей. Об этом сообщает The Verge.



Фото: The Verge

Пока устройство находится на стадии прототипа, но производитель работает над ним уже около трех лет и планирует анонсировать коммерческую модель в 2020 году.

Идейно ноутбук схож с анонсированными в этом году сгибающимися смартфонами вроде Samsung Galaxy Fold, в котором основной экран сгибается во внутрь. Таким образом, у прототипа нового лэптопа общая диагональ панели с поддержкой стилусов равняется 13,3 дюймам. Соотношение сторон — 4 к 3, разрешение — 2K, матрица — OLED. Работает аппарат на Windows.



Фото: The Verge

Более подробных технических характеристик или цены пока не сообщается. По информации The Verge, девайс весит около килограмма. В Gizmodo добавили , что в режиме разложенного ноутбука диагональ основного экрана равняется 9,6 дюймам.

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