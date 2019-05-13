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Lenovo представила ноутбук со сгибающимся дисплеем
14.05.2019 09:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Lenovo показала прототип ноутбука, в котором нет клавиатуры — ее место занимает один большой сгибающийся дисплей. Об этом
Пока устройство находится на стадии прототипа, но производитель работает над ним уже около трех лет и планирует анонсировать коммерческую модель в 2020 году.
Идейно ноутбук схож с анонсированными в этом году сгибающимися смартфонами вроде Samsung Galaxy Fold, в котором основной экран сгибается во внутрь. Таким образом, у прототипа нового лэптопа общая диагональ панели с поддержкой стилусов равняется 13,3 дюймам. Соотношение сторон — 4 к 3, разрешение — 2K, матрица — OLED. Работает аппарат на Windows.
Более подробных технических характеристик или цены пока не сообщается. По информации The Verge, девайс весит около килограмма. В Gizmodo
Смотрите, сколько у нас стоят другие ноутбуки Lenovo:
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Lenovo показала прототип ноутбука, в котором нет клавиатуры — ее место занимает один большой сгибающийся дисплей. Об этом сообщает The Verge.
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