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Стало известно, как будет называться новый топовый смартфон Xiaomi Redmi
14.05.2019 11:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Бренд Redmi компании Xiaomi готовится к анонсу новых топовых смартфонов. Примерные технические характеристики аппарата были известны и раньше, а недавно стало понятно, под каким названием аппарат поступит в продажу. Об этом
По словам топ-менеджеров компании, топовая линейка смартфонов будет называться K20. В нее войдет как минимум две модели — Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Президент подразделения Redmi добавил, что буква «K» в названии аппаратов означает killer (то есть убийца).
Redmi K20 Pro оснастят выезжающей из верхней грани корпуса фронтальной камерой, процессором Snapdragon 855, аккумулятором на 4000 мАч, а также тройной основной камерой (48 Мп + 8 Мп + 13 Мп). Аппарат сможет делать фотографии с зумом и более широкой перспективой. Сканер отпечатков пальцев разместят прямо в экране.
Точной даты анонса гаджета пока не называется, но, скорее всего, это произойдет «в ближайшее время».
Смотрите, сколько у нас стоят другие популярные смартфоны Xiaomi:
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Бренд Redmi компании Xiaomi готовится к анонсу новых топовых смартфонов. Примерные технические характеристики аппарата были известны и раньше, а недавно стало...
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