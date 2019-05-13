Стало известно, как будет называться новый топовый смартфон Xiaomi Redmi

Источник материала: IT.Tut.by

Бренд Redmi компании Xiaomi готовится к анонсу новых топовых смартфонов. Примерные технические характеристики аппарата были известны и раньше, а недавно стало понятно, под каким названием аппарат поступит в продажу. Об этом пишет FoneArena.



Возможно, именно так будет выглядеть новый флагман Redmi

По словам топ-менеджеров компании, топовая линейка смартфонов будет называться K20. В нее войдет как минимум две модели — Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Президент подразделения Redmi добавил, что буква «K» в названии аппаратов означает killer (то есть убийца).

Redmi K20 Pro оснастят выезжающей из верхней грани корпуса фронтальной камерой, процессором Snapdragon 855, аккумулятором на 4000 мАч, а также тройной основной камерой (48 Мп + 8 Мп + 13 Мп). Аппарат сможет делать фотографии с зумом и более широкой перспективой. Сканер отпечатков пальцев разместят прямо в экране.

Точной даты анонса гаджета пока не называется, но, скорее всего, это произойдет «в ближайшее время».

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