Вот как будет выглядеть Xiaomi Mi Band 4

Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi готовится к анонсу своего следующего фирменного фитнес-браслета — Mi Band 4. Недавно в сети появились изображения с финальным дизайном гаджета, сообщает gagadget со ссылкой на Slashleaks.





Внешний вид браслета совпадает с тем, что ранее засветился на «живых» фотографиях. Кроме этого, Mi Band 4 похож на Hey+ Band.

Новинка получит капсулу с цветным дисплеем, которую нужно вставлять в силиконовый ремешок. Под экраном устройства есть кнопка управления. Еще на одном из рендеров можно заметить голосовой ассистент Xiaomi, но он явно будет работать только в Китае.





Напомним: четвертое поколение выйдет в двух версиях: с NFC и без него. Браслет также оснастят технологией Bluetooth 5.0 и новым зарядным устройством. Официальной даты анонса Mi Band 4 пока нет, но скорее всего, дебют фитнес-трекера состоится в начале лета.

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