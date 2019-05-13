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Вот как будет выглядеть Xiaomi Mi Band 4

14.05.2019 11:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi готовится к анонсу своего следующего фирменного фитнес-браслета — Mi Band 4. Недавно в сети появились изображения с финальным дизайном гаджета, сообщает gagadget со ссылкой на Slashleaks.

Вот как будет выглядеть Xiaomi Mi Band 4

Внешний вид браслета совпадает с тем, что ранее засветился на «живых» фотографиях. Кроме этого, Mi Band 4 похож на Hey+ Band.

Новинка получит капсулу с цветным дисплеем, которую нужно вставлять в силиконовый ремешок. Под экраном устройства есть кнопка управления. Еще на одном из рендеров можно заметить голосовой ассистент Xiaomi, но он явно будет работать только в Китае.

Вот как будет выглядеть Xiaomi Mi Band 4

Напомним: четвертое поколение выйдет в двух версиях: с NFC и без него. Браслет также оснастят технологией Bluetooth 5.0 и новым зарядным устройством. Официальной даты анонса Mi Band 4 пока нет, но скорее всего, дебют фитнес-трекера состоится в начале лета.

Смотрите, сколько у нас стоят другие фитнес-браслеты Xiaomi:

 
 
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Xiaomi готовится к анонсу своего следующего фирменного фитнес-браслета — Mi Band 4. Недавно в сети появились изображения с финальным дизайном гаджета, сообщает gagadget...
 
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