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Марку Цукербергу - 35. Лучшие шутки и теории про миллиардера и основателя Facebook

14.05.2019 12:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня создателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу исполняется 35 лет. Он стал миллиардером, когда ему было всего 23 года, и сейчас является главой огромной корпорации. В честь этой даты собрали лучшие мемы и теории заговора о Марке.

Марку Цукербергу - 35. Лучшие шутки и теории про миллиардера и основателя Facebook
Фото: Reuters

Цукерберг — робот

В 2016 году появилось видео про умный дом, где Марк очень странно ест хлеб. После этого появилась теория, что он не человек, а робот.

Марку Цукербергу - 35. Лучшие шутки и теории про миллиардера и основателя Facebook
«- Это хлеб, лорд Зукк. — Людям нравится есть этот хлеб? — Наверняка. — Тогда я тоже буду им наслаждаться»

«Ты вообще когда-нибудь ел тост?»

В 2018 году Марк Цукерберг выступил перед Сенатом в связи с обвинением в утечке данных миллионов пользователей, которые могли использоваться для размещения таргетированной рекламы и влияния на результаты президентских выборов в США.

Тогда пользователи сети также обратили внимание на странное поведение Марка и создали новую порцию шуток.

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