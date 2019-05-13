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Марку Цукербергу - 35. Лучшие шутки и теории про миллиардера и основателя Facebook
14.05.2019 12:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня создателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу исполняется 35 лет. Он стал миллиардером, когда ему было всего 23 года, и сейчас является главой огромной корпорации. В честь этой даты собрали лучшие мемы и теории заговора о Марке.
Цукерберг — робот
В 2016 году появилось видео про умный дом, где Марк очень странно ест хлеб. После этого появилась теория, что он не человек, а робот.
«Ты вообще когда-нибудь ел тост?»
В 2018 году Марк Цукерберг выступил перед Сенатом в связи с обвинением в утечке данных миллионов пользователей, которые могли использоваться для размещения таргетированной рекламы и влияния на результаты президентских выборов в США.
Тогда пользователи сети также обратили внимание на странное поведение Марка и создали новую порцию шуток.
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