Уменьшающаяся Луна может переживать мощные землетрясения

Источник материала: IT.Tut.by

Как предполагает новое исследование, на Луне, медленно охлаждающейся и уменьшающейся, могут происходить мощные землетрясения. Об этом со ссылкой на публикацию в журнале Nature пишет « Популярная механика ».



Фото: NASA/Goddard/Arizona State University

К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные, полученные инструментами, которые были размещены на поверхности естественного спутника земли астронавтами миссий «Аполлон», а также информацию, собранную орбитальным аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

Всего на Луне было размещено пять сейсмометров. Данные инструменты, завершившие работу в 1977 году, зафиксировали в целом 28 землетрясений. Эти события поразили ученых своей магнитудой: она была эквивалентна магнитуде двух-пяти землетрясений на нашей планете.

В новой работе специалисты разработали алгоритм, который позволил им точно определить эпицентры данных лунных землетрясений. Так, восемь таких событий, как было обнаружено, имели эпицентры в пределах 31 километра геологических образований, называющихся надвигами (это один из видов разрывных смещений слоев горных пород, являющийся надвиганием одной массы пород на другую по наклоненному разлому).

Надвиги образуются на Луне, когда внутренняя часть спутника охлаждается и он уменьшается. Всего LRO на данный момент обнаружил примерно 3500 надвигов на Луне.



Фото: LROC NAC frame M190844037LR; NASA/GSFC/Arizona State University/Smithsonian

Как отмечается, шесть из восьми землетрясений на Луне, зарегистрированных недалеко от видимых надвигов, произошли, когда спутник находился в наиболее дальней точке от Земли, называемой апогеем: в этот момент гравитация Земли оказывает наибольшее давление на внутреннюю структуру Луны.

Таким образом, ученые предполагают, что детектированные приборами «лунотрясения» были вызваны именно геологической активностью спутника, а не, к примеру, падениями астероидов. Отмечается, что изображения, полученные LRO и демонстрирующие характерные особенности на поверхности спутника, также поддерживают предположение, что Луна является до сих пор тектонически активной.