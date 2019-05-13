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Двое белорусов обманули «Белтелеком» на 20 тысяч долларов

14.05.2019 13:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела о причинении ущерба оператору «Белтелеком». Обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса предъявлены 24-летнему жителю Минска и 23-летнему уроженцу Гродненской области, сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

Двое белорусов обманули «Белтелеком» на 20 тысяч долларов
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

«Обвиняемые вступили в преступный сговор с находившимися за пределами страны неустановленными лицами и за денежное вознаграждение занимались нелегальным пропуском международного голосового интернет-трафика в Республику Беларусь», — уточняется на сайте Следственного комитета.

Мужчины в разных областях страны снимали квартиры, в которых был доступ к высокоскоростному интернету. С помощью специального оборудования они «перераспределяли компьютерную информацию и преобразовывали поступающий в Беларуси международный телефонный сигнал в обход национального оператора электросвязи». Кроме этого, они могли прослушивать личные разговы тех, чьи звонки перенаправляли.

За несколько месяцев обвиняемые получили более 23 тысяч рублей за нелегальный пропуск трафика в обход «Белтелекома». Последний потерял более 43 тысяч рублей в виде непроизведенных платежей от иностранных операторов связи.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 216 (причинение ущерба при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса, ч. 1 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в крупном размере), ст. 352 (неправомерное завладение компьютерной информацией) Уголовного кодекса.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела о причинении ущерба оператору «Белтелеком». Обвинения...
 
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