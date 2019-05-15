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Вот с каких смартфонов чаще всего читают TUT.BY

15.05.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня более половины пользователей TUT.BY заходят на портал со смартфонов. Мы выяснили, какие модели популярнее всего у наших читателей. Ниже рассказываем о них подробнее.

Вот с каких смартфонов чаще всего читают TUT.BY
Фото: NordWood Themes / unsplash.com

Информацию о том, с каких устройств пользователи чаще всего заходили на портал, мы получили с помощью инструментов веб-аналитики от «Яндекса». В апреле со смартфонов 42.TUT.BY открывало 56,5% наших читателей. Из них 16,9% являются владельцами аппаратов Xiaomi, 11,6% — Samsung, 10,7% — Huawei и 6,28% — Apple.

Xiaomi

Среди смартфонов Xiaomi самой популярной моделью оказался Redmi Note 4. За ним следует Redmi 4X и Redmi Note 5.

У первого аппарата 5,5-дюймовый дисплей (разрешение — Full HD), одинарная основная камера на 13 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 625, а также от 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Емкость аккумулятора — 4100 мАч.

Redmi 4X — уменьшенная версия смартфона с экраном на 5 дюймов (HD). Процессор — менее производительный Snapdragon 435. Оперативной и постоянной памяти, соответственно, от 2/16 ГБ. Батарея — на 4000 мАч. Аккумулятор — на 4100 мАч. Основная камера — 13 Мп.

Redmi Note 5 — более «свежая» модель компании с увеличенным дисплеем (5,99 дюйма, Full HD+), двойной камерой на 12 Мп и 5 Мп, а также процессором Snapdragon 636. Аккумулятор — емкостью 4000 мАч. Как и в предыдущих рассмотренных нами смартфонах, его полного заряда хватает на полтора-два дня работы без подключения к розетке.

Полный обзор Xiaomi Redmi Note 5

 

Samsung

В топ-3 смартфонов этой компании входят Galaxy J7, Galaxy J5 и Galaxy A5.

Первые два устройства — практически братья-близнецы, если не брать в расчет диагональ дисплеев. У «младшего» аппарата это 5,2-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением HD, у более дорогого — 5,5-дюймовая (Full HD). Процессор у гаджетов одинаковый — Exynos 7870.

Объем оперативной памяти в Galaxy J7 — 3 ГБ, в J5 — 2/3 ГБ. Есть отличия и в аккумуляторах — в увеличенном смартфоне он на 3600 мАч, в обычном — на 3000 мАч. Зато камеры не различаются — они 13-мегапиксельные.

Полный обзор Samsung Galaxy J5 и J7

Galaxy A5 — более технически продвинутая модель, которая даже защищена от воды и пыли по стандарту IP68. Экран у гаджета — 5,2-дюймовый, с AMOLED-матрицей (Full HD). Процессор — Exynos 7880, оперативной памяти — 3 ГБ, постоянной — от 32 ГБ. Такой конфигурации точно хватит для всех «бытовых» задач. Аккумулятора — на 3000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки. Разрешение основной камеры — 16 Мп.

Полный обзор Samsung Galaxy A5

 

Huawei

Первый по популярности гаджет у наших читателей от этого производителя — P20 Lite. Второй — P Smart, третий — P8 Lite (2017).

Huawei P20 Lite — начальная модель в топовой линейке компании прошлого года. У нее достаточно миниатюрный по сегодняшним меркам дисплей диагональю в 5,84 дюйма (разрешение Full HD+), двойная основная камера (16 Мп + 2 Мп), процессор Kirin 659, а также 4/64 ГБ памяти. Батарея — на 3000 мАч. В нашем обзоре ее полного заряда хватало примерно на день работы.

Полный обзор Huawei P20 Lite

P Smart — чуть более технически простая прошлогодняя модель с экраном на 5,65 дюйма, двойной основной камерой (13 Мп + 2 Мп) и процессором Kirin 659. Аккумулятор — 3000 мАч. Его хватает примерно на день-полтора работы в спокойном режиме использования.

Полный обзор Huawei P Smart

Huawei P8 Lite (2017) работает на Kirin 655. У аппарата экран диагональю в 5,2 дюйма и 12-мегапиксельная основная камера. Емкость аккумулятора стандартная — 3000 мАч.

 

Apple

Точно узнать, с каких именно смартфонов Apple на TUT.BY заходят читатели, не получилось. Но, судя по информации из каталога Kupi.TUT.BY, в тройку самых просматриваемых аппаратов производителя входит iPhone 7, iPhone 6 и iPhone X.

Первые два девайса идейно мало чем отличаются друг от друга, хотя между ними два года разницы. Конечно, iPhone 7 более производительный, лучше снимает на 12-мегапиксельную основную камеру и при этом защищен от воды и пыли. Но iPhone 6 продается дешевле.

Полный обзор iPhone 7

Полный обзор iPhone 6

«Десятку» представили в 2017 году, и она все еще не утратила актуальности. В актив гаджета входит 5,8-дюймовый экран, система распознавания лиц пользователей Face ID, влагозащищенный корпус и мощное даже по сегодняшним меркам «железо».

Полный обзор iPhone X

 
 
Ссылка на источник 151
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Сегодня более половины пользователей TUT.BY заходят на портал со смартфонов. Мы выяснили, какие модели популярнее всего у наших читателей. Ниже рассказываем о них...
 
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