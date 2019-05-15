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Су-34 сбросил авиабомбу весом в полторы тонны

15.05.2019 10:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Видео применения мощной корректируемой авиационной бомбы массой 1500 кг фронтовым бомбардировщиком Су-34 опубликовал Telegram-канал Fighterbomber. Длина бомбы КАБ-1500 составляет 4,4 метров и способна пробить три метра железобетона или 20 метров земли.

Бомба оснащается головками лазерного или телевизионного самонаведения, ее боевая часть может быть бетонобойной, объемно-детонирующей и просто фугасной. КАБ-1500 предназначена для уничтожения особо прочных и заглубленных в землю объектов — фортификационных сооружений, командных пунктов, входов в туннели, ВПП, мостов, плотин и других. Такие боеприпасы использовались для уничтожения боевиков в Сирии в 2015 и 2017 годах.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 эксплуатируется в войсках с 2014 года. Он способен эффективно работать по наземным, морским и воздушным целям. Для этого на его борту установлена многорежимная бортовая радиолокационная станция (БРЛС) с фазированной антенной решеткой.

 
 
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Видео применения мощной корректируемой авиационной бомбы массой 1500 кг фронтовым бомбардировщиком Су-34 опубликовал Telegram-канал Fighterbomber. Длина бомбы КАБ-1500...
 
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