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Найденные окаменелости зубов заполнили пробел в шесть миллионов лет в эволюции приматов

15.05.2019 11:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На северо-западе Кении исследователи обнаружили окаменелости зубов, которые позволили идентифицировать новый вид обезьян и заполнить пробел в шесть миллионов лет в эволюции приматов. Об этом сообщает Phys.org.

Найденные окаменелости зубов заполнили пробел в шесть миллионов лет в эволюции приматов
Фото: Terry Spell/UNLV

Терри Спелл (Terry Spell) и Даун Рейносо (Dawn Reynoso) из Университета Невады вошли в состав группы, которая открыла новый вид узконосых приматов, обитавших порядка 22 миллионов лет тому назад. Их назвали Alophia — на обнаруженных остатках зубов этих обезьян не нашлось специальных гребней, отличающих их от окаменелостей зубов, принадлежавших более молодым подвидам.

Предыдущие исследования, в которых находили похожие окаменелости, датировались 19 и 25 миллионами лет назад, оставляя пробел в шесть миллионов лет в истории эволюции этих приматов. Найденные в Кении окаменелости зубов и челюстей как раз позволяют заполнить этот временной отрезок.

Ученые добавили: понимание эволюции узконосых обезьян важно из-за того, что они входят в группу человекообразных обезьян.

 
 
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На северо-западе Кении исследователи обнаружили окаменелости зубов, которые позволили идентифицировать новый вид обезьян и заполнить пробел в шесть миллионов...
 
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