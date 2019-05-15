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Угадаете ли вы белорусскую звезду на фото с фильтром, «меняющим» пол? Тест

15.05.2019 13:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Недавно мы рассказывали, что в приложении Snapchat появилась «маска», накладывающая эффект на сделанные селфи — с ее помощью можно «сменить пол» так, что порой сложно угадать личность человека.

К сожалению, маска работает только через камеру смартфона, так что знаменитостей приходится фотографировать на мониторе. Мы подготовили для вас тест, где наложили этот фильтр на лица белорусских селебрити. Попробуйте угадать, кто есть кто.

 
 
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Недавно мы рассказывали, что в приложении Snapchat появилась «маска», накладывающая эффект на сделанные селфи — с ее помощью можно «сменить пол» так, что порой...
 
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