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Впервые показан белорусский зенитный комплекс «БУК-МБ3К»
15.05.2019 14:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
На выставке MILEX — 2019 впервые показали новейший зенитный ракетный комплекс «Бук-МБ3К». Это не модернизация советской системы, а абсолютно новое оружие, созданное белорусами: новые электроника и алгоритмы работы и, самое главное, новая отечественная зенитная ракета средней дальности.
Самоходная огневая установка ЗРК «Бук-МБ3К» может работать как автономно, так и по целеуказаниям в составе батареи.
ЗРК базируется на специально разработанном четырехосном шасси МЗКТ-69225 с колесной формулой 8×8. Новинка способна обнаружить цель типа МиГ-29 на расстоянии 130 км, сбить на дистанции в 70 км. Время развертывания ЗРК не более пяти минут. Одновременно зенитный комплекс способен обстреливать до шести целей.
Пусковая заряжающая машина комплекса способна не только заряжать огневую установку, но и вести огонь по воздушным целям. На транспортных опорах машины находится четыре ракеты, столько же — на пусковых направляющих. При необходимости ПЗМ способна заряжать сама себя. Перезарядка огневой установки занимает не более 13 мин, собственная перезарядка — 15 мин.
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На выставке MILEX — 2019 впервые показали новейший зенитный ракетный комплекс «Бук-МБ3К». Это не модернизация советской системы, а абсолютно новое оружие, созданное...
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