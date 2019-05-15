Xiaomi выпустит пауэрбанк, который можно использовать как ручку для пакетов

Источник материала: IT.Tut.by

На своей краудфандинговой платформе компания Xiaomi представила устройство под названием LOVExtend Multi-Function Power Bank. Это пауэрбанк, выполненный в форме ручки для переноски тяжелых пакетов.





Устройство способно выдерживать пакеты весом до десяти килограммов и при этом снижать давление, которое оказывается на руку несущего. А еще во внешний аккумулятор встроен фонарик, который может светить на расстоянии до одного метра.





Емкость встроенного аккумулятора составляет 3000 мАч. На полную зарядку от 0 до 100% уходит четыре часа. Устройство доступно для покупки в Китае в зеленом, черном и белом цветах за семь долларов.

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