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Xiaomi выпустит пауэрбанк, который можно использовать как ручку для пакетов

15.05.2019 15:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На своей краудфандинговой платформе компания Xiaomi представила устройство под названием LOVExtend Multi-Function Power Bank. Это пауэрбанк, выполненный в форме ручки для переноски тяжелых пакетов.

Xiaomi выпустит пауэрбанк, который можно использовать как ручку для пакетов

Устройство способно выдерживать пакеты весом до десяти килограммов и при этом снижать давление, которое оказывается на руку несущего. А еще во внешний аккумулятор встроен фонарик, который может светить на расстоянии до одного метра.

Xiaomi выпустит пауэрбанк, который можно использовать как ручку для пакетов

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3000 мАч. На полную зарядку от 0 до 100% уходит четыре часа. Устройство доступно для покупки в Китае в зеленом, черном и белом цветах за семь долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие гаджеты Xiaomi:

 
 
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На своей краудфандинговой платформе компания Xiaomi представила устройство под названием LOVExtend Multi-Function Power Bank. Это пауэрбанк, выполненный в форме ручки для...
 
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