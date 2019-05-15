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В Беларуси будут производить уникальный гранатомет Барышева

15.05.2019 20:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На выставке MILEX-2019 был впервые показан уникальный штурмовой гранатомет для спецназа. Новинка создана на основе экспериментального автоматического гранатомета Барышева, эргономика которого будет существенно улучшена.

В Беларуси будут производить уникальный гранатомет Барышева
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Белорусская модификация предусматривает установку тепловизионного прицела для стрельбы в ночное время суток и в условиях затрудненной видимости: пыль, туман и др.

Новинка использует мощные боеприпасы от станкового автоматического гранатомета АГС-17. Это 30-мм выстрелы ВОГ-17М, ВОГ-17А, ВОГ-30, ГПД-30. Наличие лазерного целеуказателя и оптического прицела позволяет уверенно поразить цель с первого выстрела на дальности до 1200 м.

Гранатомет позволяет вести стрельбу очередями с рук. Это стало возможным благодаря оригинальной конструкции затвора, снижающего отдачу примерно в три раза. Новинка комплектуется магазином на шесть выстрелов или лентой на 29 выстрелов.

Также на стенде компании было представлено семейство гладкоствольного оружия «Вепрь» разработки Вятско-Полянского завода «Молот», чье локальное производство организовано в нашей стране.

 
 
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На выставке MILEX-2019 был впервые показан уникальный штурмовой гранатомет для спецназа. Новинка создана на основе экспериментального автоматического гранатомета...
 
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