В Беларуси будут производить уникальный гранатомет Барышева

Источник материала: IT.Tut.by

На выставке MILEX-2019 был впервые показан уникальный штурмовой гранатомет для спецназа. Новинка создана на основе экспериментального автоматического гранатомета Барышева, эргономика которого будет существенно улучшена.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Белорусская модификация предусматривает установку тепловизионного прицела для стрельбы в ночное время суток и в условиях затрудненной видимости: пыль, туман и др.

Новинка использует мощные боеприпасы от станкового автоматического гранатомета АГС-17. Это 30-мм выстрелы ВОГ-17М, ВОГ-17А, ВОГ-30, ГПД-30. Наличие лазерного целеуказателя и оптического прицела позволяет уверенно поразить цель с первого выстрела на дальности до 1200 м.

Гранатомет позволяет вести стрельбу очередями с рук. Это стало возможным благодаря оригинальной конструкции затвора, снижающего отдачу примерно в три раза. Новинка комплектуется магазином на шесть выстрелов или лентой на 29 выстрелов.

Также на стенде компании было представлено семейство гладкоствольного оружия «Вепрь» разработки Вятско-Полянского завода «Молот», чье локальное производство организовано в нашей стране.