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В Сеть попали полные характеристики следующего флагмана Xiaomi

16.05.2019 10:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В этому году компания Xiaomi выпустит как минимум еще один топовый смартфон линейки Mi — Mi Mix 4. Сегодня в Сети появились его предполагаемые технические характеристики.

В Сеть попали полные характеристики следующего флагмана Xiaomi

Если верить «сливу», то новинка сможет похвастаться батареей на 4500 мАч, которая будет поддерживать ускоренную подзарядку на 100 Вт — недавно компания продемонстрировала работу этой технологии. Кроме того, корпус устройства якобы будет защищен от от воды и пыли по стандарту IP68.

Диагональ экрана не называется, но это может быть панель с AMOLED-матрицей разрешением 2K, поддержкой HDR10+ и разверткой в 120 Гц. Процессором для смартфона выступит Snapdragon 855, оперативной памяти — до 16 ГБ, постоянной — до 1 ТБ (типа UFS 3.1). Основная камера — на 64 Мп. На опубликованном слайде говорится, что в рейтинге DxOMark смартфон наберет 115 баллов — больше, чем у нынешнего лидера Huawei P30 Pro.

Точной даты анонса гаджета не сообщается. До этого времени точно сказать, на сколько достоверна эта информация, сложно.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Xiaomi:

 
 
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В этому году компания Xiaomi выпустит как минимум еще один топовый смартфон линейки Mi — Mi Mix 4. Сегодня в Сети появились его предполагаемые технические...
 
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