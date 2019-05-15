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Путин заявил о необходимости закупки 76 истребителей Су-57

16.05.2019 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Президент России Владимир Путин рассчитывает на заключение в ближайшее время контракта на поставку 76-ти истребителей пятого поколения Су-57, сообщает РИА «Новости».

Путин заявил о необходимости закупки 76 истребителей Су-57
Изображение: YouTube

По словам Путина, к 2028 году необходимо полностью перевооружить три авиационных полка ВКС перспективными комплексами Су-57. Изначально предполагалось купить к 2027 году всего 16 таких машин, но военным удалось договориться с представителями ВПК и снизить цену новейшего самолета на 20 процентов. Это позволило увеличить количество приобретаемых машин.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 отличается большим количеством инноваций. Скрытность самолета обеспечивается поглощающими и отражающими радиоволны материалами, применяемыми в конструкции и покрытии планера истребителя, а также средствами РЭБ.

 
 
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Президент России Владимир Путин рассчитывает на заключение в ближайшее время контракта на поставку 76-ти истребителей пятого поколения Су-57, сообщает РИА...
 
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