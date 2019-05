Женщина ослепла на один глаз. Оказалось, что это рак радужки

Источник материала: IT.Tut.by

В США в отделение неотложной помощи доставили 59-летнюю женщину с воспалением и болями в правом глазу. Позже выяснилось, что это произошло из-за рака радужки. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на статью в журнале The New England Journal of Medicine.



Ресурс уточняет: заболевание также называют увеальной меланомой. Оно встречается достаточно редко, но может поражать различные части глаза, включая сетчатую (сетчатка) и сосудистую оболочку, цилиарное тело и радужку (радужную оболочку).

Пациентку доставили в больницу с жалобами на воспаление и боли в правом глазу, которые продолжались четыре дня. Позже выяснилось, что она практически не видела этим глазом последние несколько лет. На текущей стадии заболевания врачам ничего не оставалось, кроме как полностью удалить глазное яблоко.

Но это не помогло. Из-за развившегося метастатического рака (происходит через распространения метастазов из первичной опухоли по кровеносным и лимфатическим сосудам) пациентка скончалась через два месяца после постановки диагноза.