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В Instagram появились аккаунты сына Александра Лукашенко. Разбираемся, фейк или правда
16.05.2019 16:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сын Александра Лукашенко, 14-летний Николай, становится настоящей звездой соцсетей. Все началось с фотографии, сделанной в апреле во время визита президента Беларуси в Китай: юноша оказался настолько стильным, что пользователи TikTok (в основном девушки-подростки) даже
К огорчению его поклонниц, сын белорусского президента не зарегистрирован в социальных сетях. Однако в последнее время в Instagram стали появляться профили с указанием «Официальная страница Николая Лукашенко». Попробовали разобраться, так ли это.
Что говорил Александр Лукашенко о странице сына
В 2016 году во время общения с представителями СМИ и блогерами из России Александр Лукашенко
У главы государства тоже нет личной страницы, несмотря на
Профили, якобы принадлежащие младшему сыну президента, были и ранее. Однако недавно были созданы две страницы, которые массово набирают подписчиков и утверждают, что их ведет лично Николай. Изучили эти аккаунты.
Профиль nikolay. lukashenko
На сегодня это самая успешная страница «сына президента» — почти 19 тысяч подписчиков. Первое
Всего на странице 14 публикаций. Правда, нет ни одной, которая бы подтверждала подлинность аккаунта. В частности,
Единственное, что можно назвать личным, так это снимок Николая рядом с юношей в футболке с логотипом спортивной школы «Динамо». Известно, что сын президента играет в хоккей и выступает за команду «Грифоны» Центрального района Минска. Например, в
Человек, ведущий профиль, просит в сториз о подписках — аккаунту с большим количеством «живых» подписчиков проще получить заветную галочку. Но этого недостаточно: без подтверждения личности, например, паспорта с фото, заявка не будет удовлетворена.
Аккаунт не ответил на наш вопрос в директ.
Профиль lukashenko_nikolay
Еще один аккаунт, утверждающий, что он является настоящей страницей Николая. Здесь гораздо меньше подписчиков — около четырех тысяч.
Всего запощено 11 снимков: это опять же кадры из видеорепортажа о Пасхе, фото агентства Sputnik, сделанное 9 мая, снимок холла Дворца независимости, изображение гостиницы в Березинском заповеднике, взятое с сайта «Белинтуриста», и чьей-то ноги на фоне музыкантов. Никаких уникальных кадров замечено не было.
Создатель профиля утверждает, что это реальная страница. В одном из
В качестве доказательства аноним апеллирует к тому, что он создал страницу Николая Лукашенко в
В сториз аккаунта опять же говорится о том, что для верификации нужны новые подписчики. Также автор обещает за упоминания в ленте и сториз личную встречу с Николаем Лукашенко.
Аккаунт-шутка
Среди страниц, уверяющих, что они ведутся лично Николаем, выделяется профиль
Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт пока не ответила на наш вопрос, есть ли у Николая Лукашенко официальная страница.
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Сын Александра Лукашенко, 14-летний Николай, становится настоящей звездой соцсетей. Все началось с фотографии, сделанной в апреле во время визита президента...
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