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Посмотрите на варианты новых стикерпаков Viber. Есть даже с памятником городовому
16.05.2019 18:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В апреле этого года Viber объявил о решении запустить полнофункциональную белорусскую версию. Как сообщает пресс-служба, специально к этому обновлению компания объявила конкурс по разработке стикерпака среди отечественных иллюстраторов. Чтобы принять участие, необходимо было подать заявку: придумать концепцию и нарисовать три цветных стикера.
Презентация работ 20 финалистов конкурса состоялась 16 мая в минском офисе Viber. Жюри в составе известного белорусского иллюстратора Мити Писляка, 2D-художника Элеоноры Ржеусской, общественного активиста Антона Мотолько и представителей Viber назвало лучшие проекты. По условиям конкурса в шорт-лист должны были попасть всего 5 работ. Однако один из представленных конкурсных проектов настолько впечатлил членов жюри, что было решено добавить в шорт-лист и шестого участника.
За победу в конкурсе «Viber па-беларуску» и денежный приз поборются:
Победителя определят путем голосования участники сообщества
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В апреле этого года Viber объявил о решении запустить полнофункциональную белорусскую версию. Как сообщает пресс-служба, специально к этому обновлению компания...
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