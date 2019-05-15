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Посмотрите на варианты новых стикерпаков Viber. Есть даже с памятником городовому

16.05.2019 18:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В апреле этого года Viber объявил о решении запустить полнофункциональную белорусскую версию. Как сообщает пресс-служба, специально к этому обновлению компания объявила конкурс по разработке стикерпака среди отечественных иллюстраторов. Чтобы принять участие, необходимо было подать заявку: придумать концепцию и нарисовать три цветных стикера.

Презентация работ 20 финалистов конкурса состоялась 16 мая в минском офисе Viber. Жюри в составе известного белорусского иллюстратора Мити Писляка, 2D-художника Элеоноры Ржеусской, общественного активиста Антона Мотолько и представителей Viber назвало лучшие проекты. По условиям конкурса в шорт-лист должны были попасть всего 5 работ. Однако один из представленных конкурсных проектов настолько впечатлил членов жюри, что было решено добавить в шорт-лист и шестого участника.

За победу в конкурсе «Viber па-беларуску» и денежный приз поборются:

Посмотрите на варианты новых стикерпаков Viber. Есть даже с памятником городовому
Изображение: пресс-служба Viber
  • Казнадзей Кацярына. Канцэпцыя: «Беларускія іранічныя стыкеры»
Посмотрите на варианты новых стикерпаков Viber. Есть даже с памятником городовому
Изображение: пресс-служба Viber. Обратите внимание на изображение памятника городовому
  • Марчанкаў Павел и Елісеева Ганна. Канцэпцыя: «Беларусь розная»
Посмотрите на варианты новых стикерпаков Viber. Есть даже с памятником городовому
Изображение: пресс-служба Viber
  • Баран Уладзімір. Канцэпцыя: «Пачвара»
Посмотрите на варианты новых стикерпаков Viber. Есть даже с памятником городовому
Изображение: пресс-служба Viber
  • Чарапанава Ірына. Канцэпцыя: «Простая мова»
Посмотрите на варианты новых стикерпаков Viber. Есть даже с памятником городовому
Изображение: пресс-служба Viber
  • Ганчарова Лізавета. Канцэпцыя: «Роднае / Сваё»
Посмотрите на варианты новых стикерпаков Viber. Есть даже с памятником городовому
Изображение: пресс-служба Viber

Победителя определят путем голосования участники сообщества Viber Беларусь. Финальный этап народного голосования стартует 16 мая, имя лучшего из них определится 21 мая.

 
 
Ссылка на источник 65
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В апреле этого года Viber объявил о решении запустить полнофункциональную белорусскую версию. Как сообщает пресс-служба, специально к этому обновлению компания...
 
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