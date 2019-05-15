ASUS ZenFone 6 с камерой-перевертышем анонсирован официально

Источник материала: IT.Tut.by

ASUS сегодня представила новый флагманский смартфон — ZenFone 6. Его главная отличительная черта — камера-перевертыш. Об этом сообщает engadget.



Фото: engadget

У смартфона процессор Snapdragon 855, до 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти и возможность одновременной установки двух nanoSIM-карт и карты памяти. Диагональ экрана — 6,4 дюйма, матрица — IPS, разрешение — Full HD+. Сканер отпечатков пальцев находится на задней панели корпуса.



Фото: engadget

Емкость аккумулятора — 5000 мАч, есть 18-ватная быстрая зарядка и беспроводная подзарядка.









Из особенностей — основная камера, которая благодаря специальному механизму может использоваться и в качестве селфи-модулей. Разрешение первого модуля — 48 Мп, второго, суперширокоугольного — 13 Мп. В наличии лазерный автофокус и светодиодная вспышка.



Фото: engadget

GSMArena пишет , что стоимость гаджета составит около 500 евро.

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