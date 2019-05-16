|
Десять необычных научных фактов, о которых вам могли не рассказать в школе
17.05.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
О большинстве научных открытий мы впервые узнаем еще на школьных уроках физики, химии или, например, биологии. Но не обо всех преподаватели успевают рассказать подробно. Ниже — десять необычных научных фактов, о которых вы раньше могли не догадываться.
Вода может кипеть и замерзать одновременно
Это явление называется «тройная точка». Оно
Если яйцо треснет под водой, то оно не разобьется
Яйцо с треснувшей скорлупой почти наверняка разобьется при соприкосновении с твердой поверхностью — но не на глубине 18 метров под уровнем океана, когда на него оказывается давление в 181.877 кПа. Благодаря последнему белок и желток
Как еще можно проверить теорему Пифагора
Теорема Пифагора гласит, что сумма квадратов катетов в прямоугольном треугольнике равняется квадрату длины его гипотенузы. Вот как это можно
Хрустеть костяшками пальцев не обязательно опасно для здоровья
В некоторых медицинских работах утверждается, что хруст костяшек пальцев может в старости привести к проблемам с суставами — но это не обязательно так. Один исследователь даже
Почему кошки всегда приземляются на четыре лапы
Падая, кошки сразу же
При падении кошки также прижимают лапы и хвост к туловищу, ускоряя вращение. Как только коту получается занять положение лапами вниз, он отводит их в стороны — вращение прекращается, при этом скорость падения начинает снижаться.
Белого медведя почти невозможно обнаружить тепловизором
Тепловизоры — устройства, определяющие объекты по излучаемому им теплу. Но благодаря толстому слою подкожного жира и массивной шкуре, изолирующей тепло, белых медведей
Желудочный сок способен растворить нержавеющую сталь
Благодаря едкой соляной кислоте с высоким содержанием pH (водородного показателя) — от двух до трех — наш желудок
У младенцев больше костей, чем у взрослых
В составе скелета взрослого человека 205−207 костей, а у младенцев — 270. Это происходит из-за того, что у малышей многие кости очень маленькие. Благодаря этому скелет ребенка получается более гибким, что помогает ему легче пройти через родовой канал и быстрее расти. Но по мере взросления некоторые из этих костей начинают срастаться.
На Земле больше деревьев, чем звезд в галактике
В NASA
Эйфелева башня может вырастать летом на 15 сантиметров
Башня высотой в 300 метров
При нагреве сталь начинает расширяться и занимать больший объем. Этот эффект называется тепловым расширением. И наоборот — падение температуры приводит к уменьшению объема. Таким образом, в жару башня «растет».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О большинстве научных открытий мы впервые узнаем еще на школьных уроках физики, химии или, например, биологии. Но не обо всех преподаватели успевают рассказать...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)