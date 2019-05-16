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Десять необычных научных фактов, о которых вам могли не рассказать в школе

17.05.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

О большинстве научных открытий мы впервые узнаем еще на школьных уроках физики, химии или, например, биологии. Но не обо всех преподаватели успевают рассказать подробно. Ниже — десять необычных научных фактов, о которых вы раньше могли не догадываться.

Десять необычных научных фактов, о которых вам могли не рассказать в школе
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Fotolia/ lightpoet

Вода может кипеть и замерзать одновременно

Это явление называется «тройная точка». Оно возникает при определенных значениях температуры и давления (273,16 К и 610 Ра), при которых вода может одновременно существовать в твердом, жидком и газообразном состояниях. Смотрите, как это выглядит:

Если яйцо треснет под водой, то оно не разобьется

Яйцо с треснувшей скорлупой почти наверняка разобьется при соприкосновении с твердой поверхностью — но не на глубине 18 метров под уровнем океана, когда на него оказывается давление в 181.877 кПа. Благодаря последнему белок и желток удерживаются вместе, как будто еще находятся в скорлупе.

Десять необычных научных фактов, о которых вам могли не рассказать в школе

Как еще можно проверить теорему Пифагора

Теорема Пифагора гласит, что сумма квадратов катетов в прямоугольном треугольнике равняется квадрату длины его гипотенузы. Вот как это можно проверить с помощью жидкости:

Десять необычных научных фактов, о которых вам могли не рассказать в школе

Хрустеть костяшками пальцев не обязательно опасно для здоровья

В некоторых медицинских работах утверждается, что хруст костяшек пальцев может в старости привести к проблемам с суставами — но это не обязательно так. Один исследователь даже провел эксперимент на себе: почти 60 лет хрустел суставами только на левой руке — но в результате никакой разницы с правой не обнаружил.

Почему кошки всегда приземляются на четыре лапы

Падая, кошки сразу же начинают выравнивать тело относительно земли — в этом им помогает хороший вестибулярный аппарат. Сперва животное поворачивает голову, после — шею и туловище, чтобы они оказались на одной линии с головой.

При падении кошки также прижимают лапы и хвост к туловищу, ускоряя вращение. Как только коту получается занять положение лапами вниз, он отводит их в стороны — вращение прекращается, при этом скорость падения начинает снижаться.

Белого медведя почти невозможно обнаружить тепловизором

Тепловизоры — устройства, определяющие объекты по излучаемому им теплу. Но благодаря толстому слою подкожного жира и массивной шкуре, изолирующей тепло, белых медведей достаточно сложно обнаружить даже с использованием подобных специализированных приборов.

Десять необычных научных фактов, о которых вам могли не рассказать в школе
Фото: pixabay.com

Желудочный сок способен растворить нержавеющую сталь

Благодаря едкой соляной кислоте с высоким содержанием pH (водородного показателя) — от двух до трех — наш желудок переваривает пищу. В это же время кислота действует и на слизистую оболочку желудка, которая быстро восстанавливается и полностью обновляется раз в четыре дня.

У младенцев больше костей, чем у взрослых

В составе скелета взрослого человека 205−207 костей, а у младенцев — 270. Это происходит из-за того, что у малышей многие кости очень маленькие. Благодаря этому скелет ребенка получается более гибким, что помогает ему легче пройти через родовой канал и быстрее расти. Но по мере взросления некоторые из этих костей начинают срастаться.

Десять необычных научных фактов, о которых вам могли не рассказать в школе
Фото: pixabay.com

На Земле больше деревьев, чем звезд в галактике

В NASA предполагают, что в галактике Млечный Путь находится от 100 до 400 миллиардов звезд. При этом деревьев на Земле сейчас больше — порядка 3,04 триллиона, пишет журнал Nature.

Десять необычных научных фактов, о которых вам могли не рассказать в школе
Фото: pixabay.com

Эйфелева башня может вырастать летом на 15 сантиметров

Башня высотой в 300 метров была построена с температурными компенсаторами, благодаря которым сталь может расширяться и сжиматься без каких-либо повреждений.

При нагреве сталь начинает расширяться и занимать больший объем. Этот эффект называется тепловым расширением. И наоборот — падение температуры приводит к уменьшению объема. Таким образом, в жару башня «растет».

Десять необычных научных фактов, о которых вам могли не рассказать в школе
Эйфелева башня. Фото: Reuters
 
 
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О большинстве научных открытий мы впервые узнаем еще на школьных уроках физики, химии или, например, биологии. Но не обо всех преподаватели успевают рассказать...
 
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