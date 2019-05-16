Опубликованы первые результаты исследования «Края света»

Источник материала: IT.Tut.by

Ученые опубликовали сводные результаты первого этапа изучения объекта 2014 MU69, также известного как Ультима Туле или «Край света». Это первое некрупное тело пояса Койпера, вблизи которого пролетел исследовательский зонд. Исследователям удалось собрать данные о наличии спутников и колец, измерить оптические и геологические параметры тела, а также оценить его возраст и выдвинуть теорию его происхождения. Результаты опубликованы в журнале Science, пишет N+1.



Фото: S. A. Stern et al. / Science, 2019

За орбитой Нептуна, на расстоянии от 30 до 55 астрономических единиц от Солнца, расположен пояс Койпера. Эта удаленная область Солнечной системы населена множеством объектов, наиболее известным из которых является Плутон. Исследование расположенных в этой области тел представляет отдельный интерес для астрономии, так как местные объекты никогда не прогревались излучением светила до высоких температур и поэтому сохраняют многие свойства исходного вещества, из которого формировалась Солнечная система.

Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons. Его основной целью был Плутон, мимо которого космический аппарат пролетел летом 2015 года. Следующей целью был выбран небольшой объект (486958) 2014 MU69, называемый Ультима Туле. Прохождение рядом с ним состоялось 1 января 2019 года, но из-за большого объема собранной информации и удаленности объекта передача всех данных займет еще много месяцев и должна завершиться лишь к середине 2020 года.

Однако уже полученные на Земле и обработанные данные, которые составляют порядка одной десятой от общего объема, позволили астрономам сделать ряд выводов об изученном объекте. MU69 оказалось холодным классическим телом пояса Койпера, то есть принадлежит к классу объектов со стабильными орбитами по форме близкими к окружности и малым наклонением к плоскости эклиптики. Это говорит о высокой вероятности отсутствия серьезных возмущений со времен образования Солнечной системы и изначальном формировании Ультимы Туле вблизи текущего положения около 4,5 миллиардов лет назад.

Ультима Туле в размере оказалась около 30 километров, а по форме похожа на снеговика, слепленного из двух толстых дисков. У нее не обнаружено каких-либо спутников, признаков наличия кометного хвоста, атмосферы или окружающих облаков пыли. Двудольная форма говорит о формировании в результате некатастрофического сцепления пары исходно отдельных тел, которые могли образоваться рядом друг с другом и обращаться вокруг общего центра масс в далеком прошлом. Похожий состав частей также является доводом в пользу формирования из единого облака.

Поверхность MU69 обладает низким альбедо, то есть отражает мало света, и поэтому темная. Коэффициент отражения варьируется от 5 до 12%. Самыми яркими частями являются «шея», а также два пятна внутри напоминающего кратер углубления. Несмотря на колебания альбедо, цвет у тела однородно красноватый. Спектральные исследования позволили обнаружить линии поглощения воды и метанола.

Температура тела составляет около 42 кельвинов, причем суточные и сезонные колебания влияют лишь на самые внешние слои. При такой температуре не запертые в полостях других веществ летучие соединения, такие как угарный газ, метан и молекулярный азот, должны были улетучиться за время жизни Солнечной системы.

В плане геологического строения выделяется несколько регионов со слегка различными свойствами, но заметных вариаций цвета и состава поверхности не было обнаружено. Авторы отмечают низкую плотность заметных кратеров, что говорит о малом количестве тел размером около километра в поясе Койпера, а также о более низкой частоте столкновений, чем ожидалось в равновесной популяции.