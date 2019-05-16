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Абоненты МТС смогут пользоваться «Открытым интернетом» за границей

17.05.2019 10:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

МТС вводит в роуминге интервальный принцип тарификации «Открытый интернет». Теперь в поездках за границу каждые 50 МБ без ограничения по скорости будут стоить пять рублей. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Абоненты МТС смогут пользоваться «Открытым интернетом» за границей

«Открытый интернет в роуминге — это интервальная тарификация мобильного интернета. Каждые сутки абоненту будут доступны 10 интервалов по 50 МБ. Плата за объем использованного трафика списывается на следующие сутки», — говорят представители МТС.

Услуга начинает работать автоматически при регистрации в сети роумингового партнера. О начале действия «Открытого интернета» в роуминге, переходе в следующий интервал и суммах за использованный трафик абоненты будут получать SMS.

«Открытый интернет» действует в более чем 20 странах: Россия, Польша, Литва, Латвия, Казахстан, Кыргызстан, Венгрия, Германия, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Сербия, Швейцария, Эстония, Греция, Израиль, Испания, Португалия, Турция, Балеарские о-ва, Канарские о-ва, Азорские о-ва, Мадейра.

 
 
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МТС вводит в роуминге интервальный принцип тарификации «Открытый интернет». Теперь в поездках за границу каждые 50 МБ без ограничения по скорости будут стоить...
 
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