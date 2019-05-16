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Абоненты МТС смогут пользоваться «Открытым интернетом» за границей
17.05.2019 10:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
МТС вводит в роуминге интервальный принцип тарификации «Открытый интернет». Теперь в поездках за границу каждые 50 МБ без ограничения по скорости будут стоить пять рублей. Об этом
«Открытый интернет в роуминге — это интервальная тарификация мобильного интернета. Каждые сутки абоненту будут доступны 10 интервалов по 50 МБ. Плата за объем использованного трафика списывается на следующие сутки», — говорят представители МТС.
Услуга начинает работать автоматически при регистрации в сети роумингового партнера. О начале действия «Открытого интернета» в роуминге, переходе в следующий интервал и суммах за использованный трафик абоненты будут получать SMS.
«Открытый интернет»
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МТС вводит в роуминге интервальный принцип тарификации «Открытый интернет». Теперь в поездках за границу каждые 50 МБ без ограничения по скорости будут стоить...
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