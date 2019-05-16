Абоненты МТС смогут пользоваться «Открытым интернетом» за границей

Источник материала: IT.Tut.by

МТС вводит в роуминге интервальный принцип тарификации «Открытый интернет». Теперь в поездках за границу каждые 50 МБ без ограничения по скорости будут стоить пять рублей. Об этом сообщается на официальном сайте компании.





«Открытый интернет в роуминге — это интервальная тарификация мобильного интернета. Каждые сутки абоненту будут доступны 10 интервалов по 50 МБ. Плата за объем использованного трафика списывается на следующие сутки», — говорят представители МТС.

Услуга начинает работать автоматически при регистрации в сети роумингового партнера. О начале действия «Открытого интернета» в роуминге, переходе в следующий интервал и суммах за использованный трафик абоненты будут получать SMS.

«Открытый интернет» действует в более чем 20 странах: Россия, Польша, Литва, Латвия, Казахстан, Кыргызстан, Венгрия, Германия, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Сербия, Швейцария, Эстония, Греция, Израиль, Испания, Португалия, Турция, Балеарские о-ва, Канарские о-ва, Азорские о-ва, Мадейра.