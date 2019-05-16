«Профит - польза туристам». 20-летний брестчанин помогает совершенствовать карты «Яндекса»

Источник материала: Tut.by

Роману Мощуку 20 лет. Он учится на инженера в Брестском политехе, а в свободное время корректирует карты «Яндекса». За 4 года студент сделал более 100 тыс. правок и не так давно получил статус эксперта Народной карты. Зачем ему это нужно, выяснила «Наша Нива» .



Фото из личного архива героя

Роман довольно рано остался без матери. Отец работает продавцом автозапчастей, воспитывать сына помогали бабушка и дедушка.

«Еще со школы душа лежала к географии, но, когда пришло время определиться с будущей профессией, опытные люди подсказали, что в Беларуси добиться успеха в этой сфере довольно сложно. Так я выбрал специальность инженера-схемотехника — почти то же, что и программист, — объясняет Роман. — Однажды мне стало интересно проложить маршрут до дома бабушки. Оказалось, что ни дома, ни улицы, на которой он расположен, на карте нет. С этого и началось мое увлечение картографией».

Народная карта (НЯК) — сервис, который позволяет пользователям вносить или корректировать объекты. После прохождения модерации, новые или измененные объекты отображаются в Яндекс. Картах, Навигаторе, Яндекс. Такси и других приложениях. Вносить правки может любой зарегистрированный пользователь, но чтобы получить статус эксперта, нужен опыт.

После отрисовки бабушкиной деревни Роман стал исследовать правильность начертаний родного Бреста. Оказалось, что некоторые объекты требуют корректировки, особенно в новых микрорайонах.

«Я знаю, что „Яндекс“ стремится к максимальной точности. Не всегда роботы могут быстро по спутниковым снимкам отрисовать местность, бывают погрешности. Я и другие народные картографы помогаем сделать карты более четкими. Разница в оперативности, — считает картограф. — Когда был новичком, то многого не знал, сталкивался с трудностями. Например, нарисовал большой объект, но неправильно. Приходилось связываться с модераторами из компании или обращаться за помощью к более опытным участникам (у нас есть общий чат для пользователей и представителей „Яндекса“). Спустя время мне присвоили статус эксперта. Но даже сейчас в каких-то сложных ситуациях консультируюсь с модераторами».





Сегодня Роман не только эксперт по рисованию, но и народный модератор сервиса. Этот статус позволяет ему модерировать правки других пользователей на территории, за которой он присматривает, обучать и растить новых экспертов в рисовании.

«Знаю территорию лучше местных»

В свободное время Роман путешествует по Беларуси и исследует родные окраины.

«Я стараюсь гулять и изучать новые места практически каждый день, особенно в выходные. Просыпаюсь и стараюсь куда-то поехать на велосипеде или электричке, потому что дома сидеть — не вариант. За последние два года внес много правок на карте Жабинки и Березы. Иногда местные говорят, что знаю территорию лучше, чем они сами».

В планах на лето у Романа Мощука — нанести на карту города Березы маршруты и остановочные пункты общественного транспорта. В идеале — еще и с актуальным расписанием. Для этого молодой человек готовит запрос в профильные учреждения.

Какие уточнения вносятся в карты руками

Чаще всего в работе с картами Роман уточняет границы рек и зданий.

«Иногда для этого достаточно двух секунд. Но были и такие правки, которые требовали около двух часов. Например, административные границы сельсоветов. В этом случае приходится скрупулезно сверяться с кадастровыми картами. Благо они есть в открытом доступе».

По мнению Романа, то, что народные картографы работают без финансового вознаграждения, помогает объединить людей, которым действительно интересно совершенствовать карты. Кто-то разово вносит правки, а для кого-то это становится хобби.

«Это просто нужно любить, этим просто нужно гореть. Профит — польза, которую ты принес своим соседям или обычным туристам».