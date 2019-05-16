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«Профит - польза туристам». 20-летний брестчанин помогает совершенствовать карты «Яндекса»
17.05.2019 10:05 — Новости Hi-Tech | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Роману Мощуку 20 лет. Он учится на инженера в Брестском политехе, а в свободное время корректирует карты «Яндекса». За 4 года студент сделал более 100 тыс. правок и не так давно получил статус эксперта Народной карты. Зачем ему это нужно, выяснила
Роман довольно рано остался без матери. Отец работает продавцом автозапчастей, воспитывать сына помогали бабушка и дедушка.
«Еще со школы душа лежала к географии, но, когда пришло время определиться с будущей профессией, опытные люди подсказали, что в Беларуси добиться успеха в этой сфере довольно сложно. Так я выбрал специальность инженера-схемотехника — почти то же, что и программист, — объясняет Роман. — Однажды мне стало интересно проложить маршрут до дома бабушки. Оказалось, что ни дома, ни улицы, на которой он расположен, на карте нет. С этого и началось мое увлечение картографией».
После отрисовки бабушкиной деревни Роман стал исследовать правильность начертаний родного Бреста. Оказалось, что некоторые объекты требуют корректировки, особенно в новых микрорайонах.
«Я знаю, что „Яндекс“ стремится к максимальной точности. Не всегда роботы могут быстро по спутниковым снимкам отрисовать местность, бывают погрешности. Я и другие народные картографы помогаем сделать карты более четкими. Разница в оперативности, — считает картограф. — Когда был новичком, то многого не знал, сталкивался с трудностями. Например, нарисовал большой объект, но неправильно. Приходилось связываться с модераторами из компании или обращаться за помощью к более опытным участникам (у нас есть общий чат для пользователей и представителей „Яндекса“). Спустя время мне присвоили статус эксперта. Но даже сейчас в каких-то сложных ситуациях консультируюсь с модераторами».
Сегодня Роман не только эксперт по рисованию, но и народный модератор сервиса. Этот статус позволяет ему модерировать правки других пользователей на территории, за которой он присматривает, обучать и растить новых экспертов в рисовании.
«Знаю территорию лучше местных»
В свободное время Роман путешествует по Беларуси и исследует родные окраины.
«Я стараюсь гулять и изучать новые места практически каждый день, особенно в выходные. Просыпаюсь и стараюсь куда-то поехать на велосипеде или электричке, потому что дома сидеть — не вариант. За последние два года внес много правок на карте Жабинки и Березы. Иногда местные говорят, что знаю территорию лучше, чем они сами».
В планах на лето у Романа Мощука — нанести на карту города Березы маршруты и остановочные пункты общественного транспорта. В идеале — еще и с актуальным расписанием. Для этого молодой человек готовит запрос в профильные учреждения.
Какие уточнения вносятся в карты руками
Чаще всего в работе с картами Роман уточняет границы рек и зданий.
«Иногда для этого достаточно двух секунд. Но были и такие правки, которые требовали около двух часов. Например, административные границы сельсоветов. В этом случае приходится скрупулезно сверяться с кадастровыми картами. Благо они есть в открытом доступе».
По мнению Романа, то, что народные картографы работают без финансового вознаграждения, помогает объединить людей, которым действительно интересно совершенствовать карты. Кто-то разово вносит правки, а для кого-то это становится хобби.
«Это просто нужно любить, этим просто нужно гореть. Профит — польза, которую ты принес своим соседям или обычным туристам».
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