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Официальный магазин Xiaomi сделал скидки до 30% на три дня
17.05.2019 10:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Один из официальных магазинов Xiaomi — xistore.by — с 17 по 19 мая сделал скидки на ряд гаджетов производителя.
Представители xistore уточнили: количество акционного товара ограничено. Зато скидки действуют как при покупке в обычных магазинах, так и при заказе в интернете.
Например, телевизор
Умные часы
Кроме того, подешевели и ноутбуки. Игровой
Смотрите, сколько стоят некоторые из названных выше гаджетов у других продавцов в Сети:
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Один из официальных магазинов Xiaomi — xistore.by — с 17 по 19 мая сделал скидки на ряд гаджетов производителя.
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