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Официальный магазин Xiaomi сделал скидки до 30% на три дня

17.05.2019 10:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Один из официальных магазинов Xiaomi — xistore.by — с 17 по 19 мая сделал скидки на ряд гаджетов производителя.

Официальный магазин Xiaomi сделал скидки до 30% на три дня
Фото: Reuters

Представители xistore уточнили: количество акционного товара ограничено. Зато скидки действуют как при покупке в обычных магазинах, так и при заказе в интернете.

Например, телевизор Xiaomi Mi TV 4A Pro с экраном на 32 дюйма скинул в цене 10% и продается за 521,10 рубля. Смартфон Redmi Note 6 Pro подешевел на 19% и стоит 449,65 рубля. Redmi 7 получится приобрести за 296,65 рубля (минус 15%), Mi A2 Lite — за 368,18 рубля (минус 18%).

Умные часы Xiaomi MiJia Quartz Watch предлагаются за 139,30 рубля (дешевле на 30%), фитнес-браслет Mi Band 3 — за 63,20 рубля (минус 20%). Внешний аккумулятор Mi Power Bank 2c емкостью в 20 000 мАч можно купить за 52,43 рубля, или на 25% дешевле в сравнении с обычной ценой.

Кроме того, подешевели и ноутбуки. Игровой Mi Gaming Laptop с экраном на 15,6 дюймов отдают за 3689,10 рубля (минус 10%), чуть более технически простой Xiaomi Mi Book Air 13,3 с процессором Intel Core i5 — за 2393,10 рубля (минус 10%).

Смотрите, сколько стоят некоторые из названных выше гаджетов у других продавцов в Сети:

 
 
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Один из официальных магазинов Xiaomi — xistore.by — с 17 по 19 мая сделал скидки на ряд гаджетов производителя.
 
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