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Ученые из Кембриджа 10 лет расшифровывали неразборчивый почерк врачей 17 века

17.05.2019 11:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Команда Кембриджского университета на протяжении 10 лет расшифровывала записи врача-самоучки Саймона Формана и его протеже Ричарда Нейпира, живших на рубеже 16−17 веков. Теперь ученые превратили этот бумажный архив в цифровой. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые из Кембриджа 10 лет расшифровывали неразборчивый почерк врачей 17 века
Изображение: Бодлеанская библиотека Оксфордского университета

Саймон Форман был врачом-самоучкой и астрологом, который обратился к медицине после того, как по его словам, излечился от чумы в 1592 году. После этого он основал астрологическую практику, утверждая, что может использовать звезды для диагностики и лечить все — от болезней до привидений. Его протеже Ричард Нейпир продолжил практику после смерти Формана в 1611 году. Четыре года спустя Форман оказался посмертно замешан в скандале — утверждалось, что именно он поставлял мышьяк, используемый для отравления известного английского поэта Томаса Овербери.

Хотя коллеги считали их шарлатанами, но записи Формана и Нейпира, которые они вели с 1596 по 1634 год, оказались самой обширной и систематической коллекцией историй болезни того периода. Документы занимают 66 огромных тома, в которых описано более 50 тысяч случаев.

Руководитель проекта историк науки Лорен Касселл из Кембриджского университета отмечает, что почерк Нейпира был неразборчивым и «грязным», а письмо Формана очень архаично, словно он «прочел слишком много средневековых рукописей. Эти заметки были понятны только их авторам».

В свое время Формана подозревали в поклонении дьяволу и «сексуальной нечистоплотности», но время стерло эти недостатки. Его заслугой является то, что Форман скрупулезно отмечал имена, возраст, адреса и симптомы пациентов, а также время суток, когда происходил визит. Он также обращал внимание на семейное и юридическое положение посетителя, в результате чего можно восстановить картину жизни той эпохи. Например, пациент мог выбирать между астрологами, врачами, травниками и другими специалистами, причем астрологи считались самыми авторитетными медиками.

Если попытаться разобрать почерк астролога, то можно увидеть множество любопытных историй болезни: от некоего Джона Уилкинсона, чьи волосы были утрачены из-за «французской болезни» и обратившегося за лечением после того, как его «укололи рапирой в его секретные части», до Джоан Бродброк, которая «считает своих детей крысами и мышами» и Эдварда Кливера, у которого, как отмечают, были «плохие» мысли наподобие грязных ругательств. Это, как отмечают врачи, может быть связано с колдовством соседки.

Некоторые случаи вызывают сочувствие, вроде «очень обеспокоенной» Элеоноры Бердж 37 лет, которая «не может терпеть своего ребенка: хотя она очень его любит, «но «боится держать нож в своей руке, иначе она либо убьет себя, либо ребенка, либо друга». А также описание некоего безумца, которого держат на цепи.

 
 
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Команда Кембриджского университета на протяжении 10 лет расшифровывала записи врача-самоучки Саймона Формана и его протеже Ричарда Нейпира, живших на рубеже 16−17...
 
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