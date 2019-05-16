Как 89-летняя бабушка-блогер из Минска покоряет соцсети

Источник материала: IT.Tut.by

В прошлом году YouTube-канал «Смотри, еда!» разместил видео с 88-летней минчанкой Зинаидой Николаевной, которая впервые в жизни пробует суши. Ее реакция была настолько живой и непосредственной, что ролик набрал более миллиона просмотров. Через несколько месяцев после этого, в феврале 2019-го, у пенсионерки появился собственный канал, а затем и инстаграм-профиль. Сегодня самый популярный ролик с ее участием — «Бабушка впервые в салоне красоты» — набрал 410 тысяч просмотров.



Изображение: blogerzin / instagram.com

В своих публикациях минчанка ростом в 140 сантиметров танцует, готовит, посещает рестораны, поет, сражается на палках и работает на даче. Хотя некоторые комментаторы предполагают, что блогом занимается некое агентство, на деле видео на «зеркалку» снимают внучки Зинаиды Николаевны — Юлия и Виктория.

— Ребята, которые занимаются блогом «Смотри, еда!», мои бывшие коллеги: я рассказывала им ранее о своей бабушке, — говорит Юлия. — Поэтому, когда им понадобилась пенсионерка для видео про суши, они обратились к нам. Мы с детства записываем высказывания бабушки на бумагу или диктофон — ее можно разбирать на цитаты, такая артистка. Если честно, я не люблю смотреть других бабушек-блогеров. Но наша бабушка очень эмоциональна, и у нее интересная реакция.

— Юля мне гаварыт: «Муси паяси. Ци ты ела когда эти муси?». А нашто мне тыя муси? — с характерным белорусским говором добавляет Зинаида Николаевна. — Патом — пайдем в парыкмахерскую, у кафе. Но это все ерунда. Я на заводе «Калибр» почти 30 лет отработала, на центральном складе, на доске почета была, две медали мне дали. Эти видео Юлька с Викой делают. Подруги гавораць, что Николаевна уже «влезла в телевизор», а мне главное, чтоб деўкам было добра.