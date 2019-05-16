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Как 89-летняя бабушка-блогер из Минска покоряет соцсети

17.05.2019 13:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В прошлом году YouTube-канал «Смотри, еда!» разместил видео с 88-летней минчанкой Зинаидой Николаевной, которая впервые в жизни пробует суши. Ее реакция была настолько живой и непосредственной, что ролик набрал более миллиона просмотров. Через несколько месяцев после этого, в феврале 2019-го, у пенсионерки появился собственный канал, а затем и инстаграм-профиль. Сегодня самый популярный ролик с ее участием — «Бабушка впервые в салоне красоты» — набрал 410 тысяч просмотров.

Как 89-летняя бабушка-блогер из Минска покоряет соцсети
Изображение: blogerzin / instagram.com

В своих публикациях минчанка ростом в 140 сантиметров танцует, готовит, посещает рестораны, поет, сражается на палках и работает на даче. Хотя некоторые комментаторы предполагают, что блогом занимается некое агентство, на деле видео на «зеркалку» снимают внучки Зинаиды Николаевны — Юлия и Виктория.

— Ребята, которые занимаются блогом «Смотри, еда!», мои бывшие коллеги: я рассказывала им ранее о своей бабушке, — говорит Юлия. — Поэтому, когда им понадобилась пенсионерка для видео про суши, они обратились к нам. Мы с детства записываем высказывания бабушки на бумагу или диктофон — ее можно разбирать на цитаты, такая артистка. Если честно, я не люблю смотреть других бабушек-блогеров. Но наша бабушка очень эмоциональна, и у нее интересная реакция.

— Юля мне гаварыт: «Муси паяси. Ци ты ела когда эти муси?». А нашто мне тыя муси? — с характерным белорусским говором добавляет Зинаида Николаевна. — Патом — пайдем в парыкмахерскую, у кафе. Но это все ерунда. Я на заводе «Калибр» почти 30 лет отработала, на центральном складе, на доске почета была, две медали мне дали. Эти видео Юлька с Викой делают. Подруги гавораць, что Николаевна уже «влезла в телевизор», а мне главное, чтоб деўкам было добра.

После успеха видео «про муси» внучки задумались над созданием канала на YouTube. Три месяца назад они загрузили на канал BlogerZin видео «Бабушка впервые пробует еду в ресторане», которое набрало более 200 тысяч просмотров.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ

 
 
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В прошлом году YouTube-канал «Смотри, еда!» разместил видео с 88-летней минчанкой Зинаидой Николаевной, которая впервые в жизни пробует суши. Ее реакция была...
 
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