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В самой современной российской атомной подлодке наши конструктивные изъяны

17.05.2019 13:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885 М (шифр «Ясень-М») не будет сдана Военно-морскому флоту России в 2019 году из-за необходимости доработки вспомогательных систем, не отвечающих требованиям Минобороны. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ, пишет ТАСС.

В самой современной российской атомной подлодке наши конструктивные изъяны
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Скриншот видео с YouTube

«По итогам швартовых испытаний, а также зимнего этапа заводских ходовых испытаний (завершился в январе — прим. ТАСС) установлено, что ряд вспомогательных узлов и агрегатов корабля не отвечает требованиям тактико-технического задания Министерства обороны, в том числе по надежности, и требует доработки в доке «Севмаша», — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что доработка систем займет минимум несколько месяцев, после чего «Казань» должна еще несколько раз выйти в море сначала в рамках заводских, а затем и государственных испытаний. «Выполнить все это до конца года абсолютно невозможно. Не исключено, что на это уйдет и весь 2020 год и «Севмаш» сможет передать «Казань» флоту только в 2021 году», — сообщил он.

Собеседник агентства добавил, что с начала года подлодка стоит на «Севмаше» для технического обслуживания и устранения замечаний. В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) не стали комментировать ТАСС информацию источника о сроках сдачи подлодки «Казань».

Напомним: «Казань» — первая многоцелевая атомная подводная лодка усовершенствованного проекта 885 М («Ясень-М»). Она была заложена на «Севмаше» в 2009 году, спущена на воду 31 марта 2017 года. Планируется, что лодка войдет в состав Северного флота, где уже проходит службу головная субмарина серии «Ясень» — «Северодвинск».

В конце марта глава ОСК Алексей Рахманов сообщил журналистам, что программа испытаний подлодки в 2018 году была сорвана, но есть «надежда на то, что она будет сдана в этом году».

 
 
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Многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885 М (шифр «Ясень-М») не будет сдана Военно-морскому флоту России в 2019 году из-за необходимости доработки...
 
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