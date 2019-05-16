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В США запустили первый 5G-интернет. Скорость в 45 раз выше, чем в Минске
17.05.2019 16:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Американский оператор Verizon запустил в тестовом режиме в двух городах США сеть 5G. The Verge
По словам журналиста издания, 5G-сеть оператора пока действует только в Чикаго и Миннеаполисе. Правда и там зона покрытия пока весьма ограничена и не доступна во всех районах городов. Тем не менее, там, где она работает, скорость загрузки очень впечатляет.
При тестировании на Samsung Galaxy S10 5G пиковый результат составил более одного гигабита в секунду. Для сравнения: на момент публикации заметки скорость доступа в Сеть по технологии 4G в Минске составила около 23−24 мегабит в секунду (может меняться в течение дня). Это — в 45 раз медленнее в сравнении с результатом тестовой сети Verizon в Чикаго.
В The Verge уточнили, что эпизод сериала The Office на Netflix в максимально доступном качестве через 5G-сеть удалось загрузить за восемь секунд, второго «Железного человека» — за 90 секунд. При этом обозреватель ресурса отметил: пока технология еще только начинает распространяться, «покупать смартфон с поддержкой 5G за 1400 долларов довольно глупо».
Напомним: недавно генеральный директор «Белорусских облачных технологий» Олег Седельник
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Американский оператор Verizon запустил в тестовом режиме в двух городах США сеть 5G. The Verge проверил, какие скорости она способна обеспечить.
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