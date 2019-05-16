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Японец увековечивает мемы в скульптурах

17.05.2019 17:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Японский художник с ником meetissai публикует у себя в Twitter скульптуры, изображающие знаменитые мемы. Об этом рассказывает издание BoredPanda.

Скульптор из Японии стал популярен за то, что увековечивает в своих работах полюбившиеся пользователя мемы. Среди его скульптур можно встретить самых разных героев, будь то актеры, вымышленные персонажи или просто знаменитые в сети животные.

Все началось с того, что Meetissai искал «реальную» версию любимых изображений. Однако ничего не нашел и решил изготавливать их самостоятельно на 3D-принтере. Проект оказался настолько популярным, что теперь существует целая коллекция забавных животных.

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