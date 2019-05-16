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Белорус создал бесплатное мобильное приложение, которое помогает жить экологично

17.05.2019 18:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

У экологического интернет-ресурса «Зеленая карта» появилось одноименное мобильное приложение, позволяющее найти ближайшие к вам пункты сбора отходов и ненужных вещей, экологические инициативы и организации. Как рассказал 42.TUT.BY разработчик приложения Николай Королев, оно доступно для скачивания с начала недели.

Белорус создал бесплатное мобильное приложение, которое помогает жить экологично

«Зеленая карта» — это ресурс Центра экологических решений, на котором собрана информация о важных экологических объектах: пунктах сбора отходов и ненужных вещей, организациях, занимающихся охраной окружающей среды, местах, где есть установки по возобновляемой энергетике, уникальных природных зонах — парках, скверах, заказниках и так далее. Прежнее приложение, созданное в 2012 году, было простой копией веб-карты. Оно перестало отвечать новым требованиям и больше не поддерживалось.

Программист Николай Королев из компании SaleServiceSolution на волонтерских началах разработал одноименное мобильное приложение. «Дело в том, что я заинтересовался одной платформой разработки и решил сделать нечто, что имеет ценность не только для меня, но и других. Затем я нашел „Зеленую карту“ и предложил создать для них приложение, — рассказал он 42.TUT.BY. — В результате „Зеленая карта“ пережила „второе рождение“ — из базы данных пунктов приема вторсырья она превратилась в полноценный каталог экологических инициатив, мест и организаций».

Приложение работает на Android и iOS, скачать его можно абсолютно бесплатно.

Белорус создал бесплатное мобильное приложение, которое помогает жить экологично

«Этим приложение мы пытаемся решить сразу несколько задач, — говорит Николай. — Во-первых, дать пользователем удобный доступ к месторасположению эко-точек. Начиная от ответов на вопросы, где ближайшее место, куда я могу сдать использованые батарейки, макулатуру, шины и аккумулятор и заканчивая поиском экологических организаций. Ведь мы порой даже не знаем о возможностях жить более „зеленым способом“. Не выбрасывать то, что можно отдать на переработку или в другие руки, использовать waste-zero решения. Есть ненужные одежда и книги? Не выбрасывай, открой приложение и найди ближайшую точку, куда можно передать все это.

Во-вторых, карта развивается усилиями волонтеров. Мобильное приложение помогает актуализировать базу, через приложение всегда можно предложить исправление данных о точке, предложить новую.

База данных постоянно дополняется и уточняется — в первую очередь, благодаря пользователям-добровольцам. После запуска мы уже начали получать предложения от наших пользователей по улучшению приложения. Большой интерес вызвал раздел zero-waste инциатив. Он будет существенно расширен».

 
 
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У экологического интернет-ресурса «Зеленая карта» появилось одноименное мобильное приложение, позволяющее найти ближайшие к вам пункты сбора отходов...
 
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