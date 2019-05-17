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Состоялась конференция GOMEL INVEST WEEKEND
17.05.2019 23:01 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
14 мая 2019 г. состоялась конференция GOMEL INVEST WEEKEND. Среди участников конференции были представители бизнеса, авторы стартапов, инвесторы, эксперты венчурного рынка.
Известные предприниматели и успешные инвесторы поделились опытом создания эффективного бизнеса, привлечения инвестиций в проекты и масштабирования стартапов на зарубежные рынки. Мероприятие было бесплатным для всех участников.
Хедлайнером конференции стал Дмитрий Гурский, основатель и CEO стартапа
Также с мастер-классом на конференции Invest Weekend выступил Алексей Шабловский, ИТ-предприниматель, маркетолог, директор центра поддержки предпринимательства «Стартап Технологии». Задачей центра является популяризация технологического предпринимательства, а также содействие стартапам в поиске партнеров и привлечении инвестиций. С 2009 года центр «Стартап Технологии» развивает стартап-движение в Беларуси. За это время было проведено более 200 мероприятий: конференций, форумов, круглых столов, хакатонов, менторских сессий, митапов и кемпингов. Наиболее известны такие конференции для ИТ-предпринимателей, как
В рамках конференции GOMEL INVEST WEEKEND состоялась битва стартапов. В ней приняло участие 10 проектов, прошедших предварительный отбор. Члены жюри подробно обсудили стартап-проекты, выявили их сильные и слабые стороны. По результатам конкурса были определены призеры.
Места распределились следующим образом:
1 место - Георгий Качановский, Samokato.app, комплексная система аренды самокатов.
2 место - Анатолий Коваленко, Fastserve, система для организации продажи товаров и услуг на стадионах.
3 место - Татьяна Чиркова, mVertebra, носимые фитнес-устройство и платформа для онлайн-мониторинга осанки.
Победители конкурса были приглашены для прохождения
Мероприятие проведено центром поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» при поддержке УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» и Центра бизнес образования БТЭУ. Digital партнером конференции стала компания
По словам директора центра «Стартап Технологии»
Алексей Шабловский: "Я считаю, что в стартапах количество не переходит в качество. Только команда компетентных специалистов во главе с одаренным лидером может создать стартап с высоким потенциалом роста. "Пробователи" и мечтатели попросту не выживают".
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14 мая 2019 г. состоялась конференция GOMEL INVEST WEEKEND. Среди участников конференции были представители бизнеса, авторы стартапов, инвесторы, эксперты венчурного рынка.
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