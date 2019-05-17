Источник материала: Bybanner

14 мая 2019 г. состоялась конференция GOMEL INVEST WEEKEND. Среди участников конференции были представители бизнеса, авторы стартапов, инвесторы, эксперты венчурного рынка.

Известные предприниматели и успешные инвесторы поделились опытом создания эффективного бизнеса, привлечения инвестиций в проекты и масштабирования стартапов на зарубежные рынки. Мероприятие было бесплатным для всех участников.

Хедлайнером конференции стал Дмитрий Гурский, основатель и CEO стартапа Flo , партнер фонда Haxus. Он рассказал слушателям о своем предпринимательском опыте, поделился некоторыми секретами успеха. Дмитрий более 10 лет занимается бизнесом. Он имеет степень магистра администрирования и является автором нескольких книг по программированию и точным наукам. Дмитрий Гурский вносит важный вклад в цифровизацию страны, являясь Членом Совета по развитию цифровой экономики Беларуси. Дмитрий участвовал в нескольких успешных сделках, включая покупку стартапа MSQRD компанией Facebook и покупку стартапа AIMatter компании Google. При всем при этом Дмитрий остается скромным и отзывчивым человеком. Ежедневно он бесплатно консультирует десятки стартапов.









Также с мастер-классом на конференции Invest Weekend выступил Алексей Шабловский, ИТ-предприниматель, маркетолог, директор центра поддержки предпринимательства «Стартап Технологии». Задачей центра является популяризация технологического предпринимательства, а также содействие стартапам в поиске партнеров и привлечении инвестиций. С 2009 года центр «Стартап Технологии» развивает стартап-движение в Беларуси. За это время было проведено более 200 мероприятий: конференций, форумов, круглых столов, хакатонов, менторских сессий, митапов и кемпингов. Наиболее известны такие конференции для ИТ-предпринимателей, как Invest Weekend , Startup Weekend , « Стартап Года », Minsk FinTech Conference и «Битва стартапов».











В рамках конференции GOMEL INVEST WEEKEND состоялась битва стартапов. В ней приняло участие 10 проектов, прошедших предварительный отбор. Члены жюри подробно обсудили стартап-проекты, выявили их сильные и слабые стороны. По результатам конкурса были определены призеры.







Места распределились следующим образом:

1 место - Георгий Качановский, Samokato.app, комплексная система аренды самокатов.

2 место - Анатолий Коваленко, Fastserve, система для организации продажи товаров и услуг на стадионах.

3 место - Татьяна Чиркова, mVertebra, носимые фитнес-устройство и платформа для онлайн-мониторинга осанки.









Победители конкурса были приглашены для прохождения акселерационной программы в центр «Стартап Технологии» и последующего участия в конференции MINSK INVEST WEEKEND , которая состоится 25 мая 2019 года. Там будут разыграны билеты на итоговое стартап-событие «Стартап Года 2019», которое состоится в декабре.

Мероприятие проведено центром поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» при поддержке УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» и Центра бизнес образования БТЭУ. Digital партнером конференции стала компания Sait .

По словам директора центра «Стартап Технологии» Алексея Шабловского , было представлено 10 стартапов из различных регионов Беларуси. При этом основатели стартапов уже состоялись в бизнесе и являются профессионалами в своем деле.

Алексей Шабловский: "Я считаю, что в стартапах количество не переходит в качество. Только команда компетентных специалистов во главе с одаренным лидером может создать стартап с высоким потенциалом роста. "Пробователи" и мечтатели попросту не выживают".

