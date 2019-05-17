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МТС снизил цены на смартфоны Huawei, Xiaomi, Nokia и Honor
18.05.2019 18:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
МТС снизил цены на целый ряд смартфонов от Huawei, Xiaomi, Nokia и Honor. В компании уверяют, что некоторые модели подешевели на 400 рублей,
Например,
Ниже — таблица с полным списком подешевевших смартфонов:
Смотрите, сколько некоторые из названных выше смартфонов стоят в Сети:
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МТС снизил цены на целый ряд смартфонов от Huawei, Xiaomi, Nokia и Honor. В компании уверяют, что некоторые модели подешевели на 400 рублей, говорится на официальном сайте...
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