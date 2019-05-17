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МТС снизил цены на смартфоны Huawei, Xiaomi, Nokia и Honor

18.05.2019 18:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

МТС снизил цены на целый ряд смартфонов от Huawei, Xiaomi, Nokia и Honor. В компании уверяют, что некоторые модели подешевели на 400 рублей, говорится на официальном сайте оператора.

МТС снизил цены на смартфоны Huawei, Xiaomi, Nokia и Honor

Например, Huawei Mate 20 и Huawei P20 Pro подешевели до 1430 и 1300 рублей (соответственно минус 469 и 399 рублей), P20 и Mate 10 Pro — до 990 и 1230 рублей (дешевле на 309 и 269 рублей).

Xiaomi Mi Max 3 (4/64 ГБ) можно купить за 599 рублей (минус 120 рублей), Redmi Note 6 Pro (3/32 ГБ) — за 399 рублей (минус 77 рублей). Nokia 5.1 D уценили до 299 рублей (минус 100 рублей), Honor 7C — до 289 рублей, Honor 9 Lite — до 378 рублей.

Ниже — таблица с полным списком подешевевших смартфонов:

Смартфон

Новая цена, рублей

Старая цена, рублей

Huawei Y3 2017

149

159

Huawei Y6 Prime 2018

259

319

Huawei Y5 Prime 2018

219

229

Huawei Mate 10 lite

450

499

Huawei P smart

370

399

Huawei Mate 10 Pro

1230

1499

Huawei P20

990

1299

Huawei Mate 20

1430

1899

Huawei P20 Pro

1300

1699

Honor 9 lite

378

399

Honor 7c

289

359

Nokia 5.1 DS 2/16 ГБ

299

399

Xiaomi Mi A2 4/32 ГБ

426

458

Xiaomi Mi A2 4/64 ГБ

431

494

Xiaomi Mi 8 lite 4/64 ГБ

499

539

Xiaomi Redmi Note 6 Pro 3/32 ГБ

399

476

Xiaomi Mi Max 3 4/64 ГБ

599

 719

Смотрите, сколько некоторые из названных выше смартфонов стоят в Сети:

 
 
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