МТС снизил цены на смартфоны Huawei, Xiaomi, Nokia и Honor

Источник материала: IT.Tut.by

МТС снизил цены на целый ряд смартфонов от Huawei, Xiaomi, Nokia и Honor. В компании уверяют, что некоторые модели подешевели на 400 рублей, говорится на официальном сайте оператора.





Например, Huawei Mate 20 и Huawei P20 Pro подешевели до 1430 и 1300 рублей (соответственно минус 469 и 399 рублей), P20 и Mate 10 Pro — до 990 и 1230 рублей (дешевле на 309 и 269 рублей).

Xiaomi Mi Max 3 (4/64 ГБ) можно купить за 599 рублей (минус 120 рублей), Redmi Note 6 Pro (3/32 ГБ) — за 399 рублей (минус 77 рублей). Nokia 5.1 D уценили до 299 рублей (минус 100 рублей), Honor 7C — до 289 рублей, Honor 9 Lite — до 378 рублей.

Ниже — таблица с полным списком подешевевших смартфонов:

Смартфон Новая цена, рублей Старая цена, рублей Huawei Y3 2017 149 159 Huawei Y6 Prime 2018 259 319 Huawei Y5 Prime 2018 219 229 Huawei Mate 10 lite 450 499 Huawei P smart 370 399 Huawei Mate 10 Pro 1230 1499 Huawei P20 990 1299 Huawei Mate 20 1430 1899 Huawei P20 Pro 1300 1699 Honor 9 lite 378 399 Honor 7c 289 359 Nokia 5.1 DS 2/16 ГБ 299 399 Xiaomi Mi A2 4/32 ГБ 426 458 Xiaomi Mi A2 4/64 ГБ 431 494 Xiaomi Mi 8 lite 4/64 ГБ 499 539 Xiaomi Redmi Note 6 Pro 3/32 ГБ 399 476 Xiaomi Mi Max 3 4/64 ГБ 599 719

Смотрите, сколько некоторые из названных выше смартфонов стоят в Сети: