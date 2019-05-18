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Вышло приложение Kazki, где можно бесплатно слушать сказки на белорусском языке
18.05.2019 19:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Белорусская IT-компания Apalon, которая входит в состав американской Mosaic Group и занимается разработкой и продвижением мобильных приложений для App Store и Google Play, выпустила бесплатное приложение Kazki с белорусскими фольклорными аудиосказками.
Kazki — некоммерческий проект, созданный, чтобы привлечь внимание к белорусской истории и аутентичной культуре.
Сказки для проекта были собраны в разных уголках Беларуси. Приложение дает возможность прослушать 53 истории, которые в течение 20 лет собирались исследователями, в том числе и лидером фолк-модерн-группы «Палац» Олегом Хоменко (он внес вклад в виде 4 сказок). Они объединены в тематические категории: «Волшебные сказки», «Сказки о животных», «Удивительные сказки», «Сказки о жизни», «Поучительные сказки» и «Сказка про солдата».
Приложение доступно на
Как сказал на презентации Олег Хоменко, он и продюсер проекта Андрей Золотарь планируют создать страницу проекта в Facebook, чтобы пользователи могли присылать новые сказки для добавления в библиотеку.
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Белорусская IT-компания Apalon, которая входит в состав американской Mosaic Group и занимается разработкой и продвижением мобильных приложений для App Store и Google Play,...
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